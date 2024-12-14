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南投幸福巴士GO「竹山、名間、鹿谷」3線正式啟動

▲南投「幸福巴士GO」正式營運啟動，竹山、名間、鹿谷3線率先上路。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投「幸福巴士GO」正式營運啟動，竹山、名間、鹿谷3線率先上路。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府為滿足偏遠地區民眾的外出交通需求，積極加速推動南投幸福GO(幸福巴士2.0)的新措施，試辦3個月來，竹山等3鄉鎮路線已累計近萬人次搭乘，並於日前正式啟動上路，並將於12月16日起收費，，8公里內全票25元、半票13元。

縣政府12月11日舉辦「三線齊發·南投幸福 GO-正式通車」典禮，副縣長王瑞德、立委游顥、交通部公路局台中區監理所長楊聰賢，及竹山鎮長陳東睦、名間鄉長陳翰立、鹿谷鄉長邱如平等來賓一齊將「守護、幸福之鑰」插入，縣議員林儒暘、蔡孟娥、3鄉鎮里長、社區理事長及縣府工務處長張弘岳、新聞及行政處長蔡明志、交通管理所長王丞達也都共同見證，善心民眾林福元則由其子代表出席，捐贈一輛無障礙幸福巴士給縣府。

▲南投「幸福巴士GO」正式營運啟動，竹山、名間、鹿谷3線率先上路。（圖／南投縣政府提供）

王瑞德指出，南投幸福GO採預約方式，以民眾需求為導向提供服務，鄉親還可搭乘前往鄰近鄉鎮，滿足就醫、採買、就學等各種基本外出需求，還連結敬老愛心卡，讓長輩及弱勢直接加倍受惠；從9月試辦到12月5日，為竹山等3鄉鎮近萬人次出車3,214班次，行駛里程數也破4萬公里，民眾反應熱烈。

▲南投「幸福巴士GO」正式營運啟動，竹山、名間、鹿谷3線率先上路。（圖／南投縣政府提供）

王瑞德表示，為滿足竹山民眾遠赴外縣市的交通需求，現行的竹山、林內線也從固定路線轉為彈性，若還有其它搭車前往外縣市的需求，南投幸福 Go的服務中心也會提供轉乘資訊及接駁服務，協助民眾搭乘現有客運業者的公車班次及聯外客運路線，預計明年上半年續推集集、水里幸福巴士、下半年埔里、魚池、信義，後年起則是南投等其它鄉鎮市；游顥也承諾，未來將會配合縣府及各鄉鎮市公所，爭取規劃落實更多幸福巴士路線，期待更多鄉親踴躍利用，讓公路局1年補助1373萬元的經費發揮最大效益，進而逐年擴大補助規模。

縣府交通管理所提醒，南投幸福GO將於12月16日起正式收費，依搭乘里程採段次收費，最多只收3段票價；預約方式如下：電話預約，0800-885-658(平日8:30-12:00、13:30-17: 00) ；單位協助，各單位建立乘車通報網 ；LINE預約，https://lin.ee/juqRZj8

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南投幸福巴士GO竹山名間鹿谷

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