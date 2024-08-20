台灣好行斗六竹山線推「超值旅遊套票」　暢遊純樸懷舊景點

▲台灣好行斗六竹山線8月20日起推出超值旅遊套票。（圖／日月潭國家風景區管理處，下同）

記者高堂堯／南投報導

暑假旅遊旺季慢慢接近尾聲，日月潭國家風景區管理處自今天日起結合沿線景點及在地特色店家提供消費優惠，推出台灣好行斗六竹山線（台西客運7127A）超值旅遊套票，每套原價226元、優惠價150元（約6.6折），民眾可於雄獅旅行社網站購買。

日管處指出，台灣好行斗六竹山線於今年1月起例假日上路，起站的雲林縣斗六火車站步行5分鐘有太平老街，可欣賞巴洛克風格樓房，品嚐碗粿、魷魚羹、麥芽酥、圓仔冰等特色小吃，再途經石榴、林內火車站、竹山文化園區等站點，終點站的台西客運竹山站由老車站結合竹山竹藝改建而成，是拍照打卡知名熱點，且緊鄰竹山老街，老街周邊連興宮、玫瑰天主堂、竹山菸草站、打鐵巷，以及如肉圓、捲仔粿等傳統美食，都是值得造訪、純樸及充滿懷舊感的景點。

日管處柯建興處長表示，本次套票結合元泰竹藝社、台西冰菓室、竹青庭人文空間等3間合作店家提供100元商品兌換券，皆深具竹山在地特色：至台西冰菓室可品嚐當地人氣竹筒盛裝之冰品，在竹青庭人文空間能欣賞竹編藝術與室內空間的結合，並享用鮮筍入菜料理；前往元泰竹藝社則可購買各種體現竹子天然美感和實用價值的精美工藝品，包括家具、家庭用品、裝飾品等，更能親手體驗竹藝樂趣，並增進對竹子、竹文化及產業的認識。

日管處說明，台灣好行斗六竹山線目前逢例假日期間，每日行駛來回各2班次、單程約50分鐘的車程，且全面以通用無礙障車輛行駛，適合全家老少一起搭乘出遊，悠閒地散步探訪具有歷史的老建築和老店；更多相關資訊請見下列網址：

「雄獅旅行社」網站(斗六竹山線旅遊套票113年8月20日起上架發行)：https://reurl.cc/vvD6ne

「日月潭好行主題網」：https://www.sunmoonlaketrip.net/news.aspx

「日月潭國家風景區管理處」Facebook粉絲團：https://www.facebook.com/sunmoonlaketw