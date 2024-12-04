身分證拿出來！5千坪鹿芝谷生態景觀園區亮相　1縣市民眾免費入園

▲5千坪鹿芝谷生態景觀園區今起試營運，12月15日前一般民眾可免費入園，但戶籍在南投縣的民眾，可永久免費入園。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／南投報導

親子出遊又有新去處！位在南投、占地5000坪的「鹿芝谷生態景觀園區」歷經四年籌備，今(4)日起展開試營運，並祭出限時優惠，即日起到12月15日試營運期間，一般民眾可免費入園參觀；此外，因業者是竹山子弟，為回饋家鄉，加碼宣布南投縣民試營運過後也能免費參觀，現場民眾響起如雷掌聲。

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▲南投縣長許淑華與園區內的笑笑羊合照，也感謝業者優惠南投縣民，可以免費入園。（圖／記者游瓊華翻攝）



位於台中新社、屢次獲得米其林必比登推薦的菇神景觀餐廳，長期以來擁有大批主顧群，此次特別跨足生態休閒產業，推出全新品牌鹿芝谷生態景觀園區，原區內結合了自然生態、景觀、可愛動物、藝術手作、餐飲等元素。

南投縣長許淑華今天參加開幕剪綵儀式表示，鹿谷鄉夏天常吸引許多遊客，是知名的避暑勝地，感謝董事長林明順打造生態園區，創造新的旅遊景點，促進在地經濟成長。

▲生態園區內不僅協助螢火蟲、紫斑蝶等在地生態復育，還有可愛的笑笑羊、水豚、梅花鹿等萌寵。（圖／記者游瓊華翻攝）



許縣長許淑華指出，董事長林明順是傑出的竹山子弟，長期在外打拼，幾年前回到家鄉開設餐廳，提供健康養身的料理，獲得米其林必比登推薦，為遊客提供優質的用餐選擇。這次打造生態園區，協助螢火蟲、紫斑蝶等在地生態復育，園區內還有可愛的笑笑羊、水豚、梅花鹿等萌寵，感謝董事長回饋在地，優惠措施從鹿谷鄉民免費，進一步擴大到南投縣民免費參觀，期待園區為地方吸引更多遊客造訪。

鹿芝谷行銷經理林靖淳也表示，園區提倡與自然共存，內有許多可愛的動物，還可見到成功保育及復育的紫斑蝶、蜻蜓、蝴蝶、青蛙等，希望讓家鄉土地容光煥發，有更好的生機，同時讓鄉親有空間休憩。

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