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南投婦遭撞飛搶救不治！鬼切惡男辯「是她撞我」　監視器畫面打臉

  

記者高堂堯／南投報導

南投一名嚴姓婦人9月29日上午8時許騎機車行經鹿谷鄉中正路一段路口，卻遭一輛違規跨越雙黃線超車的白色休旅車追撞，重傷送醫搶救多日仍宣告不治；家屬控訴肇事陳姓駕駛態度惡劣，第一時間不但扯謊是嚴婦撞他，事後還一再卸責、毫無悔意，要求司法還給死者公道。    

▲▼南投鹿谷駕駛逆向超車，惡劣撞死婦人。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲監視器畫面拍下陳男跨越雙黃線逆向超車，直接將嚴婦撞倒。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼南投鹿谷駕駛逆向超車，惡劣撞死婦人。（圖／記者高堂堯翻攝）

當事家屬於日前在「竹山人聊天室」臉書社團PO出後車行車紀錄器畫面、還原事發經過：9月29日當天早上8時02分許，54歲的嚴姓婦人騎車經鹿谷鄉中正路一段（縣道151）、準備前往溪頭爬山健行，未料在後方的陳姓男子所駕駛休旅車突然從車陣中不停亂竄，不但數度左轉跨越雙黃線逆向超越前車，隨後又在中正一路口加速右轉，從機車騎士嚴婦右後方猛力追撞，導致嚴婦連人帶車倒地重摔昏迷，隨即被送醫急救。

家屬指出，嚴婦經醫師診斷有創傷性硬腦膜下出血、左肋骨閉鎖性骨折合併氣血胸（左肋骨3至7節骨折），緊急進行氣管內插管、右腦膜硬下出血血塊移除手術，術後昏迷指數仍只有3，昏迷多日後仍回天乏術，宣告不治。

更令家屬心痛氣憤的是，肇事者陳男在嚴婦進行手術時曾到場致意，但竟反過來鬼扯是婦人撞到他，等家屬後續看見路口監視器畫面，才知道陳男與婦人當時為同方向前往溪頭，且陳男違規跨越雙黃線、逆向超車切入原車道，才撞到嚴婦，隔天陳男又狡辯沒有說過這種話、頻表示自己很遺憾；家屬痛批肇事者態度惡劣、根本毫無悔意，讓人無法接受，希望司法可以還給被害者家屬一個公道。

竹山警分局指出，經查陳姓駕駛已違反《道路交通管理處罰條例》第45條第1項第3款「不依規定駛入來車道」，往生者家屬目前已提起過失致死告訴，警方在製作警詢筆錄後，將肇事駕駛函送南投地檢偵辦。

▲▼南投鹿谷駕駛逆向超車，惡劣撞死婦人。（圖／記者高堂堯翻攝）

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