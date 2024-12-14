尹錫悅戒嚴風暴　國會今下午表決彈劾案！執政黨揆韓東勳沉痛發聲

▲國民力量黨代表韓東勳。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅3日緊急發布戒嚴，派遣軍隊封鎖國會、強闖中選會。對此，國會先是於7日針對尹錫悅彈劾案進行表決，然而卻因執政黨國民力量杯葛而以失敗告終。今日（14）日下午，國會將再度進行表決。對此，國民力量黨代表韓東勳呼籲，必須以國家與全民為重。

根據《韓聯社》，共同民主黨、祖國革新黨、改革新黨等6個在野黨再度向國會發議「尹錫悅彈劾訴追案」，昨（13）日在國會本會議上進行報告，內容指出尹錫悅宣布違憲的行徑違背國民主權主義與分權原則，且還調度戒嚴軍與警察試圖逮捕國會議員，而戒嚴軍佔領中央選舉管理委員會時，更直接扣押職員的手機。

如今，「尹錫悅彈劾訴追案」的第2度表決，預計將於14日下午4時（台灣時間下午3時）進行。一旦超過200名國會議員投下贊成票，則尹錫悅必須立刻停止執行總統職務，由現任國務總理韓悳洙代理。

對此，韓東勳14日上午前往國會時，向現場記者們表示，「今天，我們必須為大韓民國，以及大韓民國的百姓著想。我想，我已經清楚向我國民眾和議員們表達我的意思。」

據悉，自從尹錫悅12日上午緊急發表長達30分鐘的談話後，韓東勳便在國會召開記者會，「如今，透過（國會）彈劾來停止總統繼續執行職務，已經是解決問題的唯一方法了。必須傾全黨之意，來贊成彈劾。」

另外，國民力量國會議員金相旭從13日便獨自在國會議事堂前展開「一人示威」，呼籲黨內的國會議員能夠在彈劾表決投下贊成票，如今示威進入第2天。對此，韓東勳將自己身上穿戴的紅色圍巾拿給了金相旭，以表鼓勵。

至於共同民主黨發言人黃靖雅，也於14日例行簡報會議上，公開呼籲國民力量的國會議員加入贊成彈劾的行列，強調一旦拒絕彈劾，則將反對民意，「守護憲法、法治、民主主義與大韓民國未來的道路，只有壓倒性通過彈劾這一條！直到現今，內亂主謀尹錫悅仍在欺瞞百姓，做著再次崛起的春秋大夢。尹錫悅不僅無意遵守『退居二線』的承諾，更試圖指定新任國防部長人選。」

黃靖雅向執政黨國民力量問道，「內亂首腦尹錫悅夢想著能夠永久獨裁，如今許多證人在此次內亂風波下出面作證。即便如此，國民力量仍堅持維持黨意、為內亂犯罪者護短嗎？」