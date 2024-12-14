執政黨防線瓦解！尹錫悅距離彈劾「僅差1票」　國會投票下午登場

▲南韓總統尹錫悅日前為戒嚴鞠躬道歉。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

南韓國會7日因未能達到出席門檻而無法通過南韓總統尹錫悅彈劾案後，訂於今（14日）下午將召開全體會議，針對彈劾案進行第2次表決。值得注意的是，執政黨內出現變化，目前已有7名執政黨議員表態倒戈，就連首爾市長都贊成，距離尹錫悅遭彈劾僅差1票。

根據《韓聯社》報導，第二次彈劾案由共同民主黨、祖國革新黨、改革新黨、進步黨、基本所得黨、社會民主黨六大在野黨所屬190名議員及1名無黨派議員共191人參與發起；彈劾案表決預計將於14日下午4時（台灣時間下午3時）進行。

國會通過彈劾案須國會過半數在籍議員參與發起且三分之二以上在籍議員（200人）投贊成票。由於非執政黨議席只有192席，彈劾案只有在「至少8名執政黨投出贊成票」的情況下才能獲得通過。

執政黨國民力量在首次彈劾案表決中反對彈劾，並集體缺席表決，但此次黨內氛圍有所變化，讓彈劾案第2次表決通過機率提高。目前共有7名執政黨議員公開表明將投贊成票的立場，包含首爾市長吳世勳也首度表態。

《韓聯社》報導也指出，可能還有部分未公開表態，但決定贊成彈劾的執政黨議員，因此國民力量黨內贊成票或可能已超過8票。

若彈劾案通過，尹錫悅將隨即被停職，總統職務將由國務總理韓悳洙代理，彈劾案將由憲法法院在180天審理期後做出判決。

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