曝《憲訴法》白營仍在「凝聚共識」　黃珊珊：在野合作不是照單全收

▲民眾黨立委黃珊珊。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨立委黃珊珊日前公開表態「不贊成」藍委翁曉玲提出的《憲法訴訟法》修正草案，此舉則遭外界解讀成「藍白合作」破局。對此，黃珊珊昨（13日）在社群平台重申，在野本該「合作」制衡執政黨，她也支持《憲訴法》與《財劃法》修法，不過黨團仍在「內部討論、凝聚共識」，外界不必在此時造謠生事。

翁曉玲日前提出的《憲法訴訟法》修正草案，欲增訂大法官「現有總額」為憲法增修條文第5條所定的大法官人數，即15位，然而，黃珊珊表態「不贊成」，並直指這樣的修法內容，可能導致司法權停擺的後果。

黃珊珊的表態也遭外界解讀成「藍白合作」破局，甚而傳出綠營認為可以在《憲訴法》、《財劃法》上和黃珊珊合作，對此，黃珊珊則在臉書發文提到，台灣民眾黨一向反對因人設事、為意識形態衝突而為之個案式修法，因此黨團內就《憲法訴訟法》都仍在內部討論、根本還沒有定案。

黃珊珊表示，台灣民眾黨對於各種法案都十分嚴謹，常常不斷反覆討論凝聚共識，許多法案需要兼顧法理面、執行面等各種面向，更要參考國外先進國家規範與我國現行機制，討論出合理可行的法案內容，「理性、務實與科學」才是負責任的態度。

此外，黃珊珊直言，國會的在野黨本就應該「合作」制衡霸道專橫的執政黨，但實現的路徑理念本就會有些微歧異，不是全然照單全收，因此民眾黨從始至終都是採取開放態度討論各種議題與法案。

黃珊珊舉例，就好比《財政收支劃分法》，「我們支持一定要修法，但也有2大堅持，希望大家好好討論折衷出最佳內容，但是很遺憾到現在還沒有看到國民兩大黨的修正版本」。

至於，《憲法訴訟法》的修法，黃珊珊說明，有關大法官「開會門檻人數」及「表決門檻人數」，相較各國釋憲都有最低人數要求，相關規範及補救措施顯得較為單薄，影響判決的正當性。

黃珊珊點出，在大法官出缺時之補提名機制、迴避人數過多等問題，有可能造成憲法法院運作困難，民眾黨也會提出補救方法，否則憲法法庭無法運作，更非國家之福，她承諾，待正式定案後，就會對外提出台灣民眾黨的版本，外界不必在此時造謠生事、試圖分裂本黨團結。