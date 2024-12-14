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冷氣團到！今晨最低10.1度　明晚高山追雪有望

▲▼天氣,濕冷,冬天,冷氣團,寒流,保暖。（圖／記者謝盛帆攝）

▲週末冷氣團報到。（圖／記者謝盛帆攝）

記者葉國吏／綜合報導　

大陸冷氣團南下，今晨最低溫出現在新北市石碇區10.1度，今天越晚越冷、低溫12-17度，週日晚間至週一清晨3000公尺以上高山有降雪機率。

今（14日）大陸冷氣團南下，各地天氣轉冷，北部、東北部及東部天氣均偏冷，其他地區早晚亦冷，而且越晚越冷，預測北臺灣全天12-17度，花蓮全天15-18度，台東低溫約17度，中南部低溫13-15度，中南部及台東白天高溫20-23度；澎湖全天16-19度，金門全天12-17度，馬祖全天11-13度；天氣方面，迎風面基隆北海岸、大台北、花東地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲的天氣。

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12/15(日)大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；降雨方面，基隆北海岸、大臺北、東北部、東部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。12/16(一) 清晨大陸冷氣團影響，各地仍偏冷，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升。

▲▼週末冷氣團報到。（圖／翻攝中央氣象署）

▲週末冷氣團報到。（圖／翻攝中央氣象署）

12/17(二)東北季風增強，12/18(三)12/20(五) 北方仍有大陸冷高壓遞補下來，臺灣持續位於東北季風環境下，北部及東北部天氣仍涼，其他地區早晚亦涼；迎風面基隆北海岸、東北部、東部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

【其他注意事項】
12/14(六)起冷空氣影響期間，夜晚清晨海拔3000公尺以上高山道路易有路面積冰，行車用路請注意安全。
‧12/15(日)晚至12/16(一)清晨中層水氣通過，若溫度與水氣配合，海拔3000公尺以上高山有降雪機率。

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