刷新中國入冬最低溫！　新疆巴音布魯克氣溫僅「-42.1℃」

▲ 新疆低溫。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

新疆巴音布魯克的國家氣象站13日清晨7點02分測到的最低氣溫為「-42.1℃」，創下當地12月中旬最低氣溫，也是中國今年立冬以來，國家級氣象站的新低。

據《羊城晚報》報導，中國中央氣象台12日數據顯示，11日15時至12日14時，巴音布魯克最低氣溫達-40.8℃，成為這一時段中國最低氣溫排行榜榜首，比位列第二的內蒙古圖里河低了5.4℃，也成為入冬後，中國首個跌破-40℃的國家氣象站。

▲ 新疆雪景。（圖／翻攝自微博，上同）

巴音布魯克氣象站位於巴州和靜縣巴音布魯克鎮，位於高山盆地之中，平均海拔在2500公尺以上，冷空氣進來就出不去，因此巴音布魯克的低溫持續時間較長。

氣象消息指出，14日夜間至15日白天，塔城地區北部、阿勒泰地區西部、烏魯木齊市南郊至達坂城一帶、昌吉州、哈密市等地的部分區域有6級左右偏東風，其中塔城地區老風口和瑪依塔斯風區、阿勒泰地區鬧海風區、烏魯木齊市烏拉泊和紅雁池等風口，風力9～10級，陣風11～12級，局地伴有風吹雪；天山北坡的部分區域斷斷續續有陰霧或陰雪天氣，全疆其他地區以晴或多雲天氣為主，風力不大。

氣象部門也預計，15日夜間至18日，一股冷空氣將帶來新一輪降雪天氣，北疆、東疆大部最低氣溫將下降5～8℃；13日至15日，烏魯木齊氣溫依舊維持較低，主城區高溫-13℃至-6℃，低溫-17℃至-12℃ 。