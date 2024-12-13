全台急凍3天「苗栗以北探10度」　下周一高山有望追雪

▲周末到下周一清晨全台降溫有感。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

冷空氣接力狂襲，今天(13日)晚間冷氣團增強，周末到下周一降溫全台有感，其中苗栗以北、宜花和馬祖低溫下探10度左右，周日晚間到下周一清晨3000公尺高山有機會降雪；下周三到下個周日又有兩波冷空氣南下，將關注是否達寒流等級，未來每隔3到4天就一波冷空氣，一路冷到12月底。

氣象署預報員官欣平表示，未來一周將受一波波冷空氣接連南下影響，首波冷空氣今晚逐漸增強，強度為大陸冷氣團等級，本周末到下周一清晨為最主要影響時間，夜間、清晨特別冷，全台有感，後續下周三(18日)後還會有一波波冷空氣南下，12月底也不排除有較強冷空氣影響，約隔3天到4天就有一波冷空氣。

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官欣平進一步說明，周末到下周一冷空氣南下，除北部、宜蘭外，中南部也相當有感，各地低溫可到13到15度，較低溫會出現在周六晚間到下周一清晨，北部預報有11度低溫，局部地區包括苗栗以北、宜花、馬祖有接近10度左右低溫；下周一白天和下周二溫度升溫，中南部白天可回到25到26度，北台灣溫度也有所回升。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

至於追雪最佳時間，官欣平表示，降雪有兩個條件，要溫度夠低且要有水氣存在，下周一水氣稍微比較多，周日晚間到下周一清晨3000公尺以上山區有降雪可能性；下周一白天溫度回升，不過水氣仍多，降雪仍要看水氣、溫度重疊時間和配合；另周六到下周一夜間、清晨路面上也有結冰和結霜現象，前往山區要留意。

耶誕節之前是否可能有寒流？官欣平指出，一路到12月底有一波波冷空氣，下周三、下周四又有東北季風，從下周三到22日期間有兩波冷空氣，不過後期變化比較大，不排除有較冷冷空氣，模式變動性仍大，無法確定冷空氣等級是否為寒流，後期要多關注。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

未來一周降雨趨勢方面，官欣平說明，今天降雨為桃園以北、新竹以北降雨明顯，宜蘭、花蓮、台東零星降雨，中南部、台東有飄雨；周六到下周一冷氣團影響，下周一晚間轉東風，下周二到下周四又有下一波冷空氣，中間沒有很多空檔，周末降雨區為大台北、北海岸、宜花、北部山區，下周一水氣增加，南邊水氣也稍多，降雨不只局限迎風面的北部、東半部，北海岸、西半部也有降雨。

官欣平指出，下周二、下周三再有下一波東北季風增強，降雨區為大台北、北海岸、宜花、北部山區。