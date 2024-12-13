冷氣團殺到「今晚新一波降溫」　連3天低溫探12度

▲冷氣團今晚南下，周六晚間到下周一清晨北部低溫下探12度。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

冷氣團今天(13日)晚間灌頂，台灣將開始新一波降溫，明周六晚間到下周一清晨北部低溫下探12度，中南部輻射冷卻加持，低溫也下探13度，下周一、二大台北、宜蘭和花蓮有短暫雨，下周三將再有一波東北季風，溫度可能會再一路下滑，部分預報指出下個周末冷空氣會再增強。

天氣風險公司分析師李至晟在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天清晨東北季風持續影響，且有中層水氣通過，除迎風面的北部、東半部依是陰陣雨外，中南部也轉為陰天。雖不至於產生降雨，但天空中的雲會妨礙輻射冷卻，讓中南部清晨低溫稍微回升到16到18度左右，北部則大約在15到17度，今天本島的平地最低溫是新北石碇的14.3度。

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相對的白天也較不容易回暖，李至晟指出，迎風面的北部、東半部雲層較厚，高溫只有18到20度；中南部則是23到25度。今晚隨著更強的大陸高壓南下並帶來比較乾冷的空氣，中南部可望恢復成晴到多雲，同時台灣又會開始新一波的降溫。周六晚間到下周一清晨北部市區將出現12到14度低溫，中南部在轉乾後有輻射冷卻幫助，低溫也會來到13到16度。

下周目前預報以東北季風天氣型態為主，李至晟說明，下周一、下周二冷氣團減弱，但維持東北風環境，所以大台北地區跟宜蘭、花蓮還是陰天有短暫雨，其他地區則比較穩定，多雲到晴。主要是可以感受到夜間低溫回升，預計下周二晚間到下周三清晨時，全台大致在16到18度。

李至晟指出，下周三東北季風增強，目前看來前期冷空氣還不強，北部低溫大約在14到16度。雖然有些預報指出在下個周末冷空氣又會再度增強，但各模式還沒有形成共識，還有調整的空間，可以等這波冷氣團過去再看看。