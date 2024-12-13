最強冷空氣來了「周末激冷剩11度」　高山可望迎入冬初雪

▲最強冷空氣出現在明天到下周一清晨。（示意圖／記者謝盛帆攝）

記者李姿慧／台北報導

冷氣團來了，最強冷空氣將出現在明天(14日)到下周一清晨，中部以北、東北部低溫下探11度，基隆和苗栗體感溫度剩9度。由於南方雲系帶來中層水氣，氣象署預估周日晚間到下周一清晨，3000公尺以上高山將有降雪機會，一旦下雪，將是今年入冬初雪。

大陸冷氣團強襲，氣象署林定宜表示，未來一周最強冷空氣將出現在明天到下周一清晨，這段時間中部以北、東北部低溫約11到13度，其他地區低溫約14度左右，夜晚和清晨較冷，另明天到下周一高山有積冰現象。

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▲冷氣團南下，周末到下周一清晨最冷。（圖／氣象署提供）

這波冷氣團也可能出現今年入冬初雪，林定宜表示，南方雲系北移，中層水氣多，周日晚上到下周一清晨，3000公尺以上高山有降雪機會，若下雪將是入冬初雪。

根據氣象署一周縣市體感溫度預報，本島部分，基隆市、苗栗縣周六和周日體感溫度最低下探9度，新竹縣周六和周日體感溫度剩10度、新竹市周六體感溫度最低也僅有10度。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

後續還有一波波冷空氣接力，林定宜表示，下周二將有另一波東北季風，持續到下周五，不過低溫沒有周末這一波這麼低，但清晨北部可能在輻射冷卻作用下，低溫下探11到13度，白天氣溫則會回溫；下周後期還有冷空氣，強度還要再觀察，因超過一周誤差比較大。

降雨趨勢部分，林定宜表示，明天和後天降雨主要是迎風面地區，包括大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、北部山區；下周一水氣增多，除中部平地外，其他都會出現降雨，包括基隆北海岸、東半部、西部山區，甚至南部平地也有降雨機會。

下周二水氣減少，不過林定宜表示，因為還是有東北季風，迎風面包括大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮和北部山區也會有降雨。

▼未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）