網購境外耶誕裝飾品小心挨罰　防檢署：需經合格加工處理

▲從國外購買聖誕裝飾品須經合格加工處理，否則最高罰15萬元。（圖／防檢署提供）

楊惠琪／台北報導

聖誕節將至，不少民眾開始上網採買聖誕樹裝飾品，農業部動植物防疫檢疫署提醒，從國外購買或輸入裝飾品，雖然標榜「仿真樹」，但可能使用真實植物，像是枝葉、木樁、柵欄等，必須經過合格加工處理，符合檢疫規範才可進入台灣，違者最高可處3年以下有期徒刑，得併科15萬元以下罰金。

防檢署表示，近期民眾開始採購聖誕花圈、聖誕樹，來增添過節氣氛，但從境外網站購買時，要留意花圈和聖誕樹上的裝飾品，可能含有種子、花卉、木材等禁止輸入產品，提醒民眾植物產品必須經過合格的加工處理，才可輸入台灣。此外，種子、盆栽、活昆蟲等也不能任意攜帶、郵寄或快遞輸入台灣。

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防檢署指出，許多仿真樹其實是用真實木材枝幹或葉片製作，來自境外的真葉片、真木頭等，必須符合檢疫規範才可以進入台灣，像是聖誕樹常用的毬果、枝葉，必須經過乾燥，以及染色、漂白或塗裝等加工處理；木樁、柵欄等原木製品，必須經過染色劑、木焦油、油漆或其他防腐處理等，才可購買入境，如果不確定產品加工狀態，應盡量避免購買，以免受罰。

防檢署提醒，根據《植物防疫檢疫法》第14、15條規定，輸入植物或相關產品，應先進行相關檢疫。擅自違規輸入植物或相關產品，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣15萬元以下罰金或罰鍰。