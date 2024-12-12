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蝦皮購物雙12優惠延長！超夯不沾鍋破盤12元　會員日加碼吉伊卡哇周邊下殺8折

蝦皮購物,雙12,1212,吉伊卡哇,送禮,聖誕節,交換禮物（圖／蝦皮購物提供）

▲蝦皮購物「12.12狂歡生日趴」優惠延長 熱銷夯品限時12元起優惠，「12.18會員日」更精心打造「聖誕送禮5折起」及「年末感恩7折起」兩大專區，加碼熱門IP商品下殺8折。（圖／蝦皮購物提供，以下同）

消費中心／綜合報導

蝦皮購物「12.12狂歡生日趴」優惠打響消費者購物的心，12/12開跑前12分鐘售出商品數較平日飆漲20倍，前兩小時即狂銷近5,000萬件商品，顯現用戶的熱烈響應。為感謝用戶熱情支持「12.12狂歡生日趴」，蝦皮購物今(12/12)日宣布優惠再延長，集結年末熱銷夯品推出超殺12元起優惠！

此外，隨著聖誕節即將到來，蝦皮購物亦觀察到12月初起「聖誕、交換禮物」搜尋熱度狂飆3倍，為助攻用戶輕鬆應對年末送禮挑戰，蝦皮購物「12.18會員日」推出「全站299元起免運」、「蝦幣回饋最高18%」兩大優惠外，更精心打造「聖誕送禮5折起」及「年末感恩7折起」兩大專區，網羅即可拍、香水、樂高、手鍊、3C家電等多樣實用商品。

今年更看準吉伊卡哇、獵人、泡泡瑪特等IP熱潮，相關商品買氣對比去年同期飆破10倍，蝦皮購物再加碼精選多款公仔、盲盒等收藏價值高、設計獨特的周邊商品祭8折起優惠，讓用戶為節慶送禮增添驚喜與樂趣！

「12.12狂歡生日趴」優惠不停歇！12/13、12/14加碼三大優惠再祭熱銷商品12元
雙12沒買夠？蝦皮購物加碼於12/13、12/14推出返場優惠，豪灑「全站399元起免運券」、「商城最低95折優惠券」、「蝦幣回饋12%」外，「歲末乾蝦」專區再集結本次熱銷夯品，不管是準備大餐必備的特福不沾深平鍋30cm，還是能讓你頭髮全天蓬鬆、號稱髮根氣墊的巴黎萊雅玻尿酸水光豐盈洗髮露2入組，通通都只要12元！

蝦皮購物,雙12,1212,吉伊卡哇,送禮,聖誕節,交換禮物（圖／蝦皮購物提供）

▲蝦皮購物「12.12狂歡生日趴」加碼延長祭出超殺優惠，法國Tefal不沾深平鍋30cm，12/13限時優惠價12元。

「12.18會員日」兩大送禮專區最低５折起！吉伊卡哇、泡泡瑪特熱銷IP周邊下殺8折
鎖定聖誕節交換禮物商機，蝦皮購物「12.18會員日」網羅美妝保養、實用小家電、餐券等多款商品，打造兩大送禮專區祭5折起優惠，同時加碼近期超夯的吉伊卡哇、獵人、泡泡瑪特周邊商品，全面下殺8折，讓用戶輕鬆挑選心意滿滿的禮物，與親朋好友歡度年末溫馨佳節。

蝦皮購物,雙12,1212,吉伊卡哇,送禮,聖誕節,交換禮物（圖／蝦皮購物提供）

▲蝦皮購物「12.18會員日」年末感恩夯品，Logitech 電競滑鼠，優惠價499元。

• 聖誕送禮5折起，實用好物送禮不踩雷
大人小孩都愛不釋手的LEGO 聖誕樹900元有找；聖誕大餐必備的西堤牛排 套餐商品券以及能輕鬆自製健康果汁的KINYO USB隨行杯果汁機不到500元即可入手；FUJIFILM富士 即可拍隨手記錄親友歡聚時刻，優惠價399元！

蝦皮購物,雙12,1212,吉伊卡哇,送禮,聖誕節,交換禮物（圖／蝦皮購物提供）

▲蝦皮購物「12.18會員日」精選聖誕送禮區，LEGO 聖誕樹，優惠價899元。

蝦皮購物,雙12,1212,吉伊卡哇,送禮,聖誕節,交換禮物（圖／蝦皮購物提供）

▲蝦皮購物「12.18會員日」精選聖誕送禮區，KINYO USB隨行杯果汁機，優惠價499元。

蝦皮購物,雙12,1212,吉伊卡哇,送禮,聖誕節,交換禮物（圖／蝦皮購物提供）

▲蝦皮購物「12.18會員日」精選聖誕送禮區，FUJIFILM富士即可拍，優惠價399元。

• 年末感恩夯品7折起！爆款好物驚爆價大放送
濕冷冬季必備的乾爽守衛禾聯6公升除濕機，優惠價3,990元；送黃金絕對人人搶著要，招人緣九尾狐編繩手鍊，感恩價2,200元、造型小金豆0.27錢也只要3,580元！
• 超夯人氣IP周邊8折起！吉伊卡哇、獵人、泡泡瑪特通通有
社群討論風潮不斷的獵人 Hikkake瑪奇公仔破盤價420元；人人愛不釋手的吉伊卡哇皮革吊飾200元即可入手；線上下單POP MART 泡泡瑪特 DIMOO夢裡夢外系列330元輕鬆入手，還能免去惱人排隊！

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