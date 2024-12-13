【廣編】大摩代言人賈靜雯　鑑賞逾三千萬大摩聖誕宅邸

▲大摩代言人賈靜雯以一襲金色西裝高雅現身，與尚格酒業大摩行銷總監張介怡Gity一同揭示大摩聖誕宅邸的無盡榮華。

圖、文／尚格酒業提供

被譽為「老酒銀行」的180年傳奇威士忌品牌「大摩單一麥芽蘇格蘭威士忌」閃耀著標誌性的十二叉鹿角，為酩家們攜來璀璨心願，2024/12/12至2025/1/1，「大摩聖誕宅邸」於台北101松智大廳呈獻經典英式聖誕氛圍，打造感官交織的沉浸式體驗。剛接下大摩品牌代言人，雙金影后賈靜雯首度出席公開活動，特別以一襲金色西裝高雅現身，穿梭在深厚的品牌歷史與珍稀老酒之間，賈靜雯更是搶先一睹全球限量150套、價值150萬的稀奢鉅作「大摩奧藝桶藏系列單一麥芽蘇格蘭威士忌-2024波特桶版 」，以威士忌資深愛好者的身份，品酩本系列中最高年份的43年酒款。

對生活品味極其講究的賈靜雯，早已是多年的大摩粉絲，她分享道：「有時想跟自己相處一下，或是在這樣溫馨的空間裡跟家人朋友聚在一起，大摩總會很快躍上我心頭。特別是大摩亞歷山大三世，層次非常豐富！它的花果香氣、柑橘調性，還有巧克力的味道，都很讓我著迷。 平常我們家以中式料理為主，就非常適合用亞歷山大三世來佐餐。」

「大摩聖誕宅邸」向所有酩家遞出邀請，隨時歡迎前來感受經典英式聖誕的優雅愜意，任意一處都價值連城。賈靜雯駐足價值突破三千萬的傳奇酒牆前，忍不住湊近細品每一件珍稀：「大摩64年Trinitas」是2010年創下世界第一款突破六位數落槌價的極奢威士忌；「大摩62年」則在電影《金牌特務》的經典對白中被強調「一滴都不能浪費」，2020年蘇富比線上拍賣會上，它更獲拍6,200英鎊（約新台幣1,013萬元），正式成為世界最尊貴威士忌。而全台僅3件的「大摩50年」在裝瓶前特別存放於香檳橡木桶，帶著為慶祝而生的血統，致敬首席釀酒師Richard Paterson 屆滿50 年的輝煌酒藝，其非凡意義，可謂一款史詩必寫、行家必讀的酩作。

大摩聖誕宅邸

活動期間：2024/12/12（四）— 2024/1/1（三）每日12:00 — 20:30

活動地點：台北101 1F松智大廳（台北市信義區市府路45號）

活動體驗：現場賓客凡體驗品牌活動，即可兌換「大摩雪莉三桶12年單一麥芽蘇格蘭威士忌」經典杯飲乙份，再抽「大摩白金聖誕禮」。

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