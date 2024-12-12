林業署分署長性騷男員工！農業部「調查屬實」拔官：降調非主管

▲農業部證實一名女分署長對男員工性騷擾，已經降調為非主管職。（圖／記者楊惠琪攝）

記者許敏溶／台北報導

林業署傳出北部一名女分署長對男員工性騷擾，農業部今（12日）證實，案件發生在去年8月間，經過性騷擾申訴評議委員會通過性騷擾成立，女分署長降調為非主管職務，並避免雙方有業務接觸機會，同時加強性騷擾措施法令及申訴檢舉專線宣導。

農業部上周才爆發林業署分署長對下屬霸凌案件，今天再度傳出北部某分署一名已婚的簡任11職等分署長，對已婚男性下屬性騷擾，該男員工提出檢舉，最後提報申訴評議委員會審議。

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農業部今天證實此事，該分署在去年接獲員工具名申訴，立即依據性別平等工作法及相關規定，召開申訴評議委員會並籌組調查小組進行調查，並在規定的2個月內完成調查報告後，提報申訴評議委員會審議，並決議該性騷擾事件成立，處理過程完全符合相關法令。

農業部表示，為維護當事人權益及程序正義，調查小組除內聘委員外，也外聘律師及性別領域等學者專家。調查過程對當事人及關係人共進行5次訪談，都給予充分陳述意見機會。

最終根據調查結果，在去年10月將被申訴人，由簡任11職等分署長降調為簡任10職等非主管職務，且為了避免雙方有業務上接觸機會，業務督導也指派其他非主管人員處理。

農業部表示，為避免相關人員在調查過程中有任何身心不適之情形，案件處理過程中，也同時啟動員工協助方案。另加強性騷擾措施法令及申訴檢舉專線之宣導，並運用數位課程及專題講座強化同仁性別意識及性騷擾防治觀念。