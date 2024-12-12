蛋糕新秀「瑞瑞食研所」　推聖誕節限定禮盒

▲「全新聖誕節禮盒」國王巴斯克。（圖／瑞瑞•食研所提供）

生活中心／綜合報導

聖誕不只要有禮物，還要有甜度！網路新秀超人氣甜點品牌「瑞瑞•食研所」，今年以「每一口甜點，在我們之間蔓延」，推出「全新聖誕節禮盒」限定包裝設計款。星巴克則以童趣的嘉年華主題，運用聖誕代表色「紅、白、藍、綠」，設計出多款細節滿滿的聖誕新品，打造出歡樂的聖誕嘉年華氛圍。

由留法藍帶的甜點師團隊100%手工製作研製，保留了最純正的法式口感，創下單日超過7000顆訂單記錄的招牌明星商品「國王巴斯克」，至今獲得破千則「5星好評」及94%回購率。最熱銷的「經典原味」、「法國可可」、「比利時草莓」共超過8種以上口味。

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▲「焦香威士忌」國王巴斯克。▼「全新聖誕節禮盒」國王可麗露。（圖／瑞瑞•食研所提供）

「瑞瑞•食研所」將嘉年華的繽紛色彩結合童話故事夢幻時尚等元素融入設計中，彷彿一件精緻的藝術品，滿滿聖誕儀式感，拍照打卡都超好看，許多人早已按捺不住摩拳擦掌，就是要收藏每款新包裝，送禮自用都相宜。

今年聖誕節期間最暢銷的「焦香威士忌」是國王巴斯克是最多人喜愛的特殊口味，甘醇優雅蘇格登威士忌結合瑞瑞超級濃郁巴斯克，在梅納反應下共譜出特有迷人厚實而溫潤帶著威士忌尾韻，享受微醺又Chill的大人味甜點。聖誕節組合官網優惠：全館統一購兩入95折、三入免運、四入88折，還有線上聖誕限量優惠：即日起～12/25前凡下單滿1500元即加贈品牌限量獨家保冷袋乙組（限量999組，送完為止）。更多優惠詳請上「瑞瑞•食研所」官網。

▲▼2024星巴克聖誕節新品：可愛小熊按壓桌曆、限量人魚小熊、太妃核果系列回歸、聖誕限定杯款，更有聖誕限定「蝴蝶餅可可燕麥那堤」。（圖／瑞瑞•食研所提供）

另一方面，星巴克今年以童趣的嘉年華主題，運用聖誕代表色「紅、白、藍、綠」，設計出多款細節滿滿的聖誕新品，打造出歡樂的聖誕嘉年華氛圍。不只如此，還為杯款穿上暖和的毛衣！這次星巴克推出了耶誕市集和針織系列新品，耶誕市集以耶誕雪人、薑餅人和美味的甜點等元素注入到馬克杯面，還有將愛心、蝴蝶結和緞帶可愛的元素巧妙結合針織紋立體浮雕工藝，交織成簡約優雅的精緻設計，傳遞溫暖的耶誕氛圍，共度美好的相聚時光。

冷水杯上的吸管套，將其設計成穿馬戲團的小熊和聖誕樹，讓人光是看就心情好好，在喝水或飲料的同時也感受到了滿滿的溫度，再也不會忘記喝水！

今年聖誕節除了有冬季必喝的「太妃核果風味那堤」、「太妃核果風味冷萃咖啡」、「氮氣冷萃咖啡」同時回歸外，星巴克為因應節慶特別新推出了一款顏值高又好喝的「蝴蝶餅可可燕麥那堤」！星巴克經典濃縮咖啡加上絲滑順口的燕麥奶與可可醬，放上人氣迷你鹹香蝴蝶脆餅和紅色餅乾碎粒點綴，一口餅乾一口飲料鹹甜適中，整杯飲品吃起來多了層次，視覺味覺雙重享受。