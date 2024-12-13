吉伊卡哇驚喜降臨燈會！陳其邁曝「水陸都有活動」：快訂飯店

▲吉伊卡哇將降臨高雄愛河灣，擔任2025高雄燈會主題 。（圖／高市府提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市政府昨(12日)晚間重磅宣布，2025年燈會將以日本超人氣IP「吉伊卡哇（Chiikawa）」為主題，消息傳出，不分大人小孩都暴動，讚爆「邁邁市長你太狠了」。市長陳其邁今日透露，會為吉伊卡哇安排活動，包括陸地、水上以及吉伊卡哇高雄港的旅行，高雄市不講武德，活動會一波一波，呼籲民眾「趕快訂飯店」！

高雄市府今年初邀請「黃色小鴨」為燈會主角到愛河灣展出，展期吸引930多萬人到訪高雄，2025年燈會則確定邀請「吉伊卡哇」於愛河灣盛大登場。

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昨晚消息一出，立即掀起網友暴動，直呼：「高雄真的很誇張」、「邁邁市長你真的太狠了吧，居然連吉伊卡哇都有，吉友們要發瘋了了！」、「陳三歲不講武德啦！」

▲吉伊卡哇有療癒的外表，引人共鳴的故事設定，讓大小朋友都喜歡 。（圖／高市府提供）

陳其邁今日受訪時表示，2025年燈會的主題是「吉伊卡哇」，相關的冬日遊樂園規劃，會陸陸續續向大家報告，從《魷魚遊戲2》—123高雄人，再加上跨年活動，希望要訂飯店的趕快訂飯店，過年期間要訂飯店很困難，一定會讓大家有一個不一樣的冬天高雄價值。

陳其邁說，「吉伊卡哇」老少咸宜，很療癒，跨越年齡層、跨越性別，歡迎爸爸媽媽帶著小孩一起來。在台灣，吉伊卡哇還沒有這麼大的IP展出，跟黃色小鴨一樣，會為吉伊卡哇安排一些活動，不只是說在陸上有很多活動，也會配合水上活動，例如吉伊卡哇在高雄港的旅行，市府都會安排。

引起廣大討論熱潮的「吉伊卡哇（Chiikawa）」，為日本漫畫家所創作的角色，2022年製成動畫在日本首播，在吉伊卡哇的世界中，傳遞著面對生活壓力仍要繼續往前，進而獲得「努力後的成就感」，讓粉絲在疲憊中找到一絲溫暖與希望。對粉絲而言，吉伊卡哇提供的不只是療癒和可愛的意象，他們努力生活的日常更讓人感同身受，也因此成為大人、小孩都為之瘋狂的人氣IP。

「2025 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」將於2025年1月25日至2月16日舉行，在愛河灣規劃吉伊卡哇主展區，搭配冬日遊樂園及周邊系列活動，預期將掀起全台熱潮，值得拭目以待。