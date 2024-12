「魔法吉伊卡哇」華山登場！限定周邊搶先看　巨大長野熊同步現身

▲吉伊卡哇(Chiikawa)、長野白熊(nagano no kuma)聯手,將於台北華山展出快閃店,推限定周邊。(圖/0%TAIPEI提供)



記者林育綾/綜合報導

吉伊卡哇(Chiikawa)、長野白熊(nagano no kuma)聯手出擊!12月21起將於台北華山1914園區展出快閃店,首日更挑戰最狂營業時間15小時不間斷,一路從上午8點到晚上11點,除了特地打造「霓幻愛心旋轉角色台」,還有高達2公尺的巨無霸nagano no kuma 氣球現身,並推出限定周邊。

▲「魔法吉伊卡哇」(Magical Chiikawa) 快閃店自12月21日起至2025年4月6日,在台北華山1914園區登場。(圖/0%TAIPEI提供)

●「魔法吉伊卡哇」快閃華山

「魔法吉伊卡哇」(Magical Chiikawa) 快閃店自12月21日起至2025年4月6日,在台北華山1914園區登場,以夢幻、可愛為主題,透過環繞全場的鏡面裝飾、粉藍幻彩牆,營造出置身魔法世界氛圍的場景。

會場中央特別設置量身打造的「霓幻愛心旋轉角色台」,讓吉伊卡哇齊聚一堂迎接,場內隨處都藏著驚喜,等待粉絲去發現。更有多款「Magical Chiikawa」限定商品,包括當下話題發燒的「貓熊玩偶系列」也首次在台灣亮相。

▲▼吉伊卡哇(Chiikawa)限定周邊,壓克力貼紙、徽章等。(圖/0%TAIPEI提供)

▲▼吉伊卡哇(Chiikawa)周邊鑰匙圈,還有武器款。(圖/0%TAIPEI提供)

「Magical Chiikawa」魔法吉伊卡哇華山快閃店,自12月21日至2025年4月6日,在華山1914文創產業園區西4館登場,除了首日一路從上午8點營業到晚上11點,其餘營業時間皆為上午11點到晚上8點。期間單筆消費滿800元,還送限定特典貼紙1枚。

■「Magical Chiikawa」魔法吉伊卡哇華山快閃店

12月21日 (六) 8:00-23:00 ※首日特別營業時間

12月22日 (日) – 4月6日 (日) 11:00-20:00

華山1914文創產業園區 西4館

●nagano no kuma現身

▲nagano no kuma快閃店在華山登場。(圖/0%TAIPEI提供)

「那隻白熊」來了!nagano no kuma又被翻譯為「對自己吐槽的白熊」、「自嘲熊」,同樣由吉伊卡哇的作者nagano創作,如今同步「魔法吉伊卡哇」快閃店,「nagano market POP UP SHOP」也在12月21日起於台北華山文創園區登場。

「nagano market POP UP SHOP」比照日本銀座常設店規模,將特製的nagano no kuma 造型發光展櫃、展台搬到台灣,會場中央還有高達2公尺的巨無霸nagano no kuma 氣球現身,與其他可愛又充滿個性的角色,共同營造出繽紛活潑的療癒空間。

▲▼春節特別打造獨家周邊「四字成語御守」。(圖/0%TAIPEI提供)



為了回應台灣粉絲支持,配合即將到來的春節,特別打造獨家周邊「四字成語御守」,人氣角色透過幽默的設計,獻上可愛的祝福。還引入日本超夯「抽抽玩偶賞」,每抽都有獎,其中有高達50公分的特賞「特大 nagano no kuma 玩偶」等粉絲試手氣。

「nagano market POP UP SHOP」自除了獨家商品,12月21日至2025年3月16日登場,首日同樣不間斷營業15小時,其餘時間皆為上午11點到晚上8點,會場內也販售各式日本原裝 nagano market 相關周邊,期間消費滿800元送限定特典貼紙一枚。

■「nagano market POP UP SHOP」

12月21日 (六) 8:00-23:00 ※首日特別營業時間

12月22日 (日) – 3月16日 (日) 11:00-20:00

華山1914文創產業園區 中2館