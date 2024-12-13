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「魔法吉伊卡哇」華山登場！限定周邊搶先看　巨大長野熊同步現身

▲▼吉伊卡哇(Chiikawa)、長野白熊(nagano no kuma)聯手出擊！12月21起將於台北華山1914園區展出快閃店。（圖／0%TAIPEI提供）

▲吉伊卡哇(Chiikawa)、長野白熊(nagano no kuma)聯手，將於台北華山展出快閃店，推限定周邊。（圖／0%TAIPEI提供）

記者林育綾／綜合報導

吉伊卡哇(Chiikawa)、長野白熊(nagano no kuma)聯手出擊！12月21起將於台北華山1914園區展出快閃店，首日更挑戰最狂營業時間15小時不間斷，一路從上午8點到晚上11點，除了特地打造「霓幻愛心旋轉角色台」，還有高達2公尺的巨無霸nagano no kuma 氣球現身，並推出限定周邊。

▲▼吉伊卡哇(Chiikawa)、長野白熊(nagano no kuma)聯手出擊！12月21起將於台北華山1914園區展出快閃店。（圖／0%TAIPEI提供）

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▲「魔法吉伊卡哇」(Magical Chiikawa) 快閃店自12月21日起至2025年4月6日，在台北華山1914園區登場。（圖／0%TAIPEI提供）

●「魔法吉伊卡哇」快閃華山

「魔法吉伊卡哇」(Magical Chiikawa) 快閃店自12月21日起至2025年4月6日，在台北華山1914園區登場，以夢幻、可愛為主題，透過環繞全場的鏡面裝飾、粉藍幻彩牆，營造出置身魔法世界氛圍的場景。

會場中央特別設置量身打造的「霓幻愛心旋轉角色台」，讓吉伊卡哇齊聚一堂迎接，場內隨處都藏著驚喜，等待粉絲去發現。更有多款「Magical Chiikawa」限定商品，包括當下話題發燒的「貓熊玩偶系列」也首次在台灣亮相。

▲▼吉伊卡哇(Chiikawa)、長野白熊(nagano no kuma)聯手出擊！12月21起將於台北華山1914園區展出快閃店。（圖／0%TAIPEI提供）

▲▼吉伊卡哇(Chiikawa)限定周邊，壓克力貼紙、徽章等。（圖／0%TAIPEI提供）

▲▼吉伊卡哇(Chiikawa)、長野白熊(nagano no kuma)聯手出擊！12月21起將於台北華山1914園區展出快閃店。（圖／0%TAIPEI提供）

▲▼吉伊卡哇(Chiikawa)、長野白熊(nagano no kuma)聯手出擊！12月21起將於台北華山1914園區展出快閃店。（圖／0%TAIPEI提供）

▲▼吉伊卡哇(Chiikawa)周邊鑰匙圈，還有武器款。（圖／0%TAIPEI提供）

▲▼吉伊卡哇(Chiikawa)、長野白熊(nagano no kuma)聯手出擊！12月21起將於台北華山1914園區展出快閃店。（圖／0%TAIPEI提供）

「Magical Chiikawa」魔法吉伊卡哇華山快閃店，自12月21日至2025年4月6日，在華山1914文創產業園區西4館登場，除了首日一路從上午8點營業到晚上11點，其餘營業時間皆為上午11點到晚上8點。期間單筆消費滿800元，還送限定特典貼紙1枚。

■「Magical Chiikawa」魔法吉伊卡哇華山快閃店
12月21日 (六) 8:00-23:00 ※首日特別營業時間
12月22日 (日) – 4月6日 (日) 11:00-20:00
華山1914文創產業園區 西4館

●nagano no kuma現身

▲▼吉伊卡哇(Chiikawa)、長野白熊(nagano no kuma)聯手出擊！12月21起將於台北華山1914園區展出快閃店。（圖／0%TAIPEI提供）

▲nagano no kuma快閃店在華山登場。（圖／0%TAIPEI提供）

「那隻白熊」來了！nagano no kuma又被翻譯為「對自己吐槽的白熊」、「自嘲熊」，同樣由吉伊卡哇的作者nagano創作，如今同步「魔法吉伊卡哇」快閃店，「nagano market POP UP SHOP」也在12月21日起於台北華山文創園區登場。

「nagano market POP UP SHOP」比照日本銀座常設店規模，將特製的nagano no kuma 造型發光展櫃、展台搬到台灣，會場中央還有高達2公尺的巨無霸nagano no kuma 氣球現身，與其他可愛又充滿個性的角色，共同營造出繽紛活潑的療癒空間。 

▲▼吉伊卡哇(Chiikawa)、長野白熊(nagano no kuma)聯手出擊！12月21起將於台北華山1914園區展出快閃店。（圖／0%TAIPEI提供）

▲▼春節特別打造獨家周邊「四字成語御守」。（圖／0%TAIPEI提供）

▲▼吉伊卡哇(Chiikawa)、長野白熊(nagano no kuma)聯手出擊！12月21起將於台北華山1914園區展出快閃店。（圖／0%TAIPEI提供）

為了回應台灣粉絲支持，配合即將到來的春節，特別打造獨家周邊「四字成語御守」，人氣角色透過幽默的設計，獻上可愛的祝福。還引入日本超夯「抽抽玩偶賞」，每抽都有獎，其中有高達50公分的特賞「特大 nagano no kuma 玩偶」等粉絲試手氣。

「nagano market POP UP SHOP」自除了獨家商品，12月21日至2025年3月16日登場，首日同樣不間斷營業15小時，其餘時間皆為上午11點到晚上8點，會場內也販售各式日本原裝 nagano market 相關周邊，期間消費滿800元送限定特典貼紙一枚。

■「nagano market POP UP SHOP」
12月21日 (六) 8:00-23:00 ※首日特別營業時間
12月22日 (日) – 3月16日 (日) 11:00-20:00
華山1914文創產業園區 中2館

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