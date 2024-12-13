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橋科2025年完工！供1.1萬就業機會　鴻華電巴、智崴設備廠已動土

▲橋頭科學園區現階段公共工程圖。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲橋頭科學園區現階段公共工程圖。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

橋頭科學園區位居南台灣半導體S廊帶樞紐，政府投入137億打造園區公共建設，行政院南部聯合服務中心今(13)日偕同相關部門，共同說明橋科園區招商及整建進度，整體工程預計2025年完工。園區指標型企業，如鴻華先進的電動巴士生產基地、智崴資訊的大型遊樂設備研發製造廠，都已在今年陸續動工。

橋頭科園區占地262公頃，園區聚焦半導體、航太、精準健康、產業創新和智慧機械五大產業，今年更核准全球電子零組件領導廠商國巨進駐，投資金額達200億元。目標打造南台灣科技產業聚落，吸引高階人才進駐。

▲行政院南部聯合服務中心執行長許乃文。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲行政院南部聯合服務中心執行長許乃文。（圖／記者許宥孺翻攝）
 
行政院南部聯合服務中心執行長許乃文表示，南台灣近年建構出完整的半導體S廊帶，相信未來將吸引世界級人才到南台灣就業及定居。同時，國發會在10月底於南服中心設立國際人才服務及延攬中心南部服務據點，國發基金也籌劃於南服中心設立南部辦公室，有助於橋科園區進駐廠商獲得資金與外國人才資源。

南科管理局主秘官嘉明提到，橋科園區的建設期程縮短至3年，雖然在開發初期曾因有機農場、斷層帶及泥火山等挑戰，如今已從不被看好到搶手。今年南科管理局所轄園區的產值有望突破2兆元，顯現出南台灣科技產業實力。

內政部國土管理署南工分署分署長林敬賢表示，園區規劃重視綠化，園區排水和滯洪量皆滿足未來營運需求。園區主體道路、坵塊等部分工程預計2025年底完工，局部滯洪池、公園受文化遺址、廢棄物清理、地上物拆除影響部分，則預計於2026年初全數完工。

▲橋頭科學園區滯洪池。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲橋頭科學園區滯洪池。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市經發局招商處處長陳杏怡表示，高雄不僅半導體領域備受關注，AI產業也展現投資成果。橋科園區目前有25家廠商進駐。指標型企業如鴻華先進、鈦昇科技、新特系統和智崴資訊等，也在今年陸續舉行廠房動土典禮。例如鴻海集團旗下的鴻華先進(2258)，其電動巴士工廠目前建設進度如火如荼，預計明年正式完工。

根據預估，橋科每年可創造600多億元產值，提供1.1萬個就業機會。為促進企業投資意願，橋頭園區適用新市鎮產業引進租稅減免獎勵規定，自公告劃定範圍起五年內進駐的五大科技產業廠商可享投資總額15%的所得稅額抵減。

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