議員接「地檢」好心人留言：涉詐領助理費　他衝警局報案

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市議員鍾易仲在今天（13日）披露一段驚人的詐騙經歷，並呼籲政府加強對詐騙行為的打擊。他表示，早上收到一則疑似來自「地檢」的留言，內容提到他涉及詐領助理費及職務上機會詐取財物等不法行為，並稱地檢正在對他進行暗中調查，還附上了一個line聯絡訊息，而他立即向警方報案。

▲高雄市議員鍾易仲。（圖／記者吳世龍攝）

鍾易仲指出，身為民代，遭受有心人士的抹黑和攻擊是常有的事，特別是詐領助理費案件在全台各地都有發生過。他強調，即使行得正、做得直，也難免會被有心人檢舉，讓檢察官盯上。這次留言中使用了「職務上機會詐取財物、不法流動資金」等專業用詞，讓整個留言看起來更具可信度。

他坦言，如果心臟不夠大顆，或者平常真的有類似錯誤，看到這樣的留言可能會感到害怕，甚至與對方聯絡探聽「檢察官」的調查進度。鍾易仲表示，詐騙集團常會進一步要求受害者將資金轉移到所謂的「安全帳戶」，以逃避追查，這樣的手法讓許多教授、名人和藝人都曾上當受騙。





▲國民黨高雄市議員鍾易仲。（圖／記者賴文萱攝）

幸運的是，鍾易仲表示自己行的正、做的直，對這些詐騙話術並不害怕。他對詐騙集團的明目張膽和無孔不入感到氣憤，已經前往鳳山分局報案，希望警方能全力追查，將詐騙集團繩之以法。他呼籲中央政府給予警方更多資源與權限，對詐騙行為下重手，真正打擊這些不法行為。

鍾易仲的遭遇再次提醒社會大眾，詐騙手法層出不窮，無論是誰都有可能成為詐騙集團的目標。他呼籲大家提高警覺，遇到類似情況時應保持冷靜，並立即向警方報案，共同對抗詐騙犯罪。