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韓國新人氣天團EVNNE來台　黃偉哲丟彩蛋1221不見不散

▲台南市長黃偉哲宣布出道1年即被海內外粉絲票選為「全球熱門團體」韓國新人氣天團EVNNE，將來台參加12月21日在台南市舉辦的「台南好Young 搖滾耶誕演唱會」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲宣布出道1年即被海內外粉絲票選為「全球熱門團體」韓國新人氣天團EVNNE，將來台參加12月21日在台南市舉辦的「台南好Young 搖滾耶誕演唱會」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2025台南耶誕跨年」的應援團粉絲們準備好了嗎？市長黃偉哲特別選在13日星期五來丟彩蛋，宣布出道1年即被海內外粉絲票選為「全球熱門團體」韓國新人氣天團EVNNE來台參加12月21日在台南市舉辦的「台南好Young 搖滾耶誕演唱會」。

7位成員興奮強調，一定會將最棒的演出獻給大家，希望大家能夠推薦台南美食與景點，對於台南被票選為世界有名的城市景點，除了好奇、還有期待。

黃偉哲市長說，現在請不要再問「今年台南跨年，除了韓星李俊昊，還有沒有令人嚮往的韓國男團」，因為最好的、更好的，市長都幫你邀請來了。

黃偉哲市長11日公布「2025台南耶誕跨年系列活動」第3波卡司後，忠實的韓粉發現「今年台南耶誕跨年沒有韓團」？黃偉哲表示當然有，從2019年超夯韓國男團ASTRO，引發車太太旋風及大勢女團(G)I-DLE；2020年韓團少女時代孝淵；2022年韓流女神宣美及韓國新世代偶像男團EPEX；2023年金世正、輝人、VERIVERY「台南好Young」耶誕跨年已經打出自己品牌。

這次韓國新人氣天團EVNNE將耶誕前的演唱會表演獨家獻給台南。EVNNE透過影片表示，聽聞台南是個很有文化底蘊的美麗城市，美食、景點聞名，期待粉絲們能推薦好吃、好玩的景點，希望12月21日當晚大家能到台南，跟他們一起過聖誕節，享受最棒的聖誕舞台。EVNNE的魅力早已風靡海內外，想要近距離感受韓流魅力，EVNNE精湛的演繹，一定讓你印象深刻。

▲台南市長黃偉哲宣布出道1年即被海內外粉絲票選為「全球熱門團體」韓國新人氣天團EVNNE，將來台參加12月21日在台南市舉辦的「台南好Young 搖滾耶誕演唱會」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

EVNNE由KEITA、朴瀚彬、李政縣、劉昇彥、池允瑞、文淨泫、朴祉厚，共7位成員組成，由KEITA擔任隊長。「EVNNE」由英語與法語「Evening's Newest Etoiles」結合而成，意為「夜空中新升起的星星」，代表在最高點發光發熱，吸引所有人的目光的決心。果不其然，他們出道沒多久就在韓國、日本舉辦粉絲見面會，也在亞洲幾個城市開過巡迴演出，更在美國8個主要城市開巡演，被美國音樂媒體Billboard評為2024年8月的「K-Pop Rookie of the Month」，再創EVNNE海外市場新篇章。

黃偉哲強調，「台南好Young，有無限的想像」，重要元素有二，一是邀請最當紅的表演者演出，融入台南的元素，包括介紹台南的風土、人情、還有景點、美食，相信很多台灣的歌迷們，或者是很多好朋友都很想看；第二個元素，讓流行音樂與城市文化交融，希望藉由韓國等國際知名明星的知名度，提高台南城市的國際能見度，同時也讓粉絲與偶像同樂。

黃偉哲重申，今年「台南好Young」跨年活動的卡司，集結韓、日、馬、荷等多國共30幾組高人氣卡司參與演出，無論是精彩度，吸睛度都是不在話下。提醒粉絲們、應援團，從現在起，保重體力最重要，在各場台南耶誕跨年系列活動「不見不散」!

★「2025台南好young」耶誕跨年系列活動

12/13 南紡耶誕音樂會 19:30-21:00 南紡購物中心A2 1F南紡廣場
◎Martin Hurkens、舞蹈團隊表演。

12／14南科童趣嘉年華13:00-16:30 新市南科考古館廣場
◎如果兒童劇團(劇碼：愛party的蚱蜢)、小丑彥彥、兵兵姊姊帶動跳、闖關活動及限量羊毛氈皂手作體驗。

12／15總爺親子午野餐13:00-16:30 麻豆總爺藝文中心
◎蘋果劇團(劇碼：小獅王過聖誕節)、Kid's 泡泡派對、巴奇先生打擊樂、闖關活動及限量造型氣球DIY體驗。

12／21 搖滾耶誕演唱會18:00-22:00（暫定） 永華市政中心西側廣場
◎EVNNE 、W0lf(S) 五堅情(賴晏駒、陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、黃偉晉)、麋先生MIXER、美秀集團、大支、艾薇、陳華、張庭瑚、Bettii杯緹。
◎主持人：吳建恆、籃籃。

12／22南瀛耶誕童樂會13:00-16:30（暫定） 民治市政中心南瀛堂廣場
◎豆子劇團(聖誕麋鹿出任務)、小丑呀咪、楊元慶溜溜球秀、吳虹儒魔幻手繪Tiffany、闖關活動及限量羊毛氈皂手作體驗。

12／28南瀛草地音樂會18:00-21:30（暫定） 新營南瀛綠都心公園
◎八三夭、高爾宣OSN、陳忻玥、王ADEN、PIZZALI、張秀卿、ELL&s、Sam Lin林中宣、JUD陳泳希、77Ke柯棨棋。
◎主持人：徐凱希、陳彥嘉。

12／31台南好Young跨年晚會18:00-00:30（暫定） 永華市政中心西側廣場
◎李俊昊Lee Junho、動力火車、玖壹壹、@onefive、孫盛希、艾怡良、Bii畢書盡、婁峻碩SHOU、曾沛慈、GENBLUE幻藍小熊、FEniX、AcQUA源少年、林美秀、康康、蔡黃汝、REAL阿沁、紫月光、張羽靚。
◎主持人：吳建恆、徐凱希。

更多詳情，請上「2025台南好Young」2025台南市耶誕跨年系列活動https://tainanyoung.com.tw/ 官網查詢

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關鍵字：

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