　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

韓媒：尹錫悅恐被控「叛亂主謀」　最重面臨死刑

▲南韓總統尹錫悅。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓總統尹錫悅。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

韓國檢方正著手偵辦總統尹錫悅宣布戒嚴引發動盪案，多項證詞都顯示，從宣布戒嚴到部署軍隊均由尹錫悅親自指揮，檢方擬以「叛亂主謀」起訴他，依法最重恐判無期徒刑或死刑。

韓國「朝鮮日報」（The Chosun Daily）獨家報導，尹錫悅3日晚間下令戒嚴前曾召開內閣會議，他在會中就表明有意宣布緊急戒嚴，但遭到副總理兼企劃財政部長崔相穆、國家情報院（NIS）院長趙太庸等高層強烈反對。

儘管如此，尹錫悅仍堅持己見並拋下「這是我身為總統的決定」，隨即憤而離開會議室。據報當時尹錫悅的幕僚長鄭鎮碩、國家安全顧問申源湜緊隨其後試圖勸退他，但尹錫悅堅持「這是我的決定，不要再說了」，便於當晚10時27分宣布戒嚴。

宣布戒嚴後不久，據悉尹錫悅在晚間10點時53分致電前國情院第一次長洪長元，下令「配合國防部防諜司令部」。洪長元向檢方供稱，他將這項命令傳達給前國軍防諜司令官呂寅兄，呂寅兄隨即要求國情院追蹤主要政要下落。

與此同時，尹錫悅致電韓國特種部隊指揮官郭鍾根，下令派戒嚴軍進駐國會及國家選舉委員會（National Election Commission）。郭鍾根作證時表示，尹錫悅在電話中要他「砸開國會大門並把國會議員拖出來」。

檢方調查也發現，尹錫悅直接參與起草當晚11時23分頒布的戒嚴令。前國防部長金龍顯向檢方供稱，尹錫悅下令修改戒嚴令中的某些條款，隨後他將戒嚴令交給被任命為戒嚴司令的陸軍參謀長朴安洙，並表示這份戒嚴令已通過法律審查。

檢方特別調查團隊收集到大量證詞都顯示，尹錫悅直接參與了戒嚴令的宣布與實施。據報檢察官準備以主導內亂罪起訴尹錫悅，恐重判死刑或無期徒刑，不過也可能考量各項量刑因素，宣判10至50年有期徒刑。

檢方最快將於本週傳喚尹錫悅展開訊問。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／今晨連3震！　最大規模4.6、震度3級

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美官員：俄可能數天內再對烏發射極音速飛彈

韓媒：尹錫悅恐被控「叛亂主謀」　最重面臨死刑

美財政官員卸任前將訪中　川普上任後料直球對決習近平

特斯拉創新高！美股那指破2萬點大關　台積電ADR漲逾1％

史上第一人！　馬斯克身家暴增破4000億美元

峇里島猴子森林大樹倒塌！2女遊客遭砸「傷重身亡」

陸籍移工遭2噸重鐵板砸頭　當場身亡

快訊／被尹錫悅拒之門外！韓警：感到遺憾　

泰國活春宮「肉體交疊」當眾激戰停不下來　沙灘性愛全被拍

盜版猖獗！吉卜力工作室發日英中聲明：民事和刑事採取嚴正措施

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

女騎士迴轉一半遇直行車　來不及騎開只好棄車保帥

小鐘大巨蛋變魔術爛到全場爆笑　周杰倫虧「不想來可以交換門票XD」

蔡依林唱大巨蛋？曝雙J合體可能性　新專輯「有臉見人了」：請大家把錢存好！

林心如全程送別瓊瑤　俞小凡哽咽：感謝她對我的提拔

范瑋琪睽違5年大陸復出巡迴！　哽咽吐心聲「失去很多」網友不買單

全身探出火車外拍網美照　陸女下秒「頭撞樹」慘摔

謝宜容凌晨移送新北檢複訊　低頭不發一語

小鐘變魔術太爛被周杰倫虧「不想來可以交換門票XD」

雪隧逼車狂魔找到了！租賃車整路按喇叭、貼屁股　警出手開單

美官員：俄可能數天內再對烏發射極音速飛彈

韓媒：尹錫悅恐被控「叛亂主謀」　最重面臨死刑

美財政官員卸任前將訪中　川普上任後料直球對決習近平

特斯拉創新高！美股那指破2萬點大關　台積電ADR漲逾1％

史上第一人！　馬斯克身家暴增破4000億美元

峇里島猴子森林大樹倒塌！2女遊客遭砸「傷重身亡」

陸籍移工遭2噸重鐵板砸頭　當場身亡

快訊／被尹錫悅拒之門外！韓警：感到遺憾　

泰國活春宮「肉體交疊」當眾激戰停不下來　沙灘性愛全被拍

盜版猖獗！吉卜力工作室發日英中聲明：民事和刑事採取嚴正措施

陳傑憲獲世界12強棒球賽MVP　日本母校高掛布條慶賀

內湖母女遭詐千萬亡　詐團又假冒「瓊瑤、張忠謀夫人」繼續騙

縱火燒死8至親改無期　高檢署回應了：被告應判死刑

美官員：俄可能數天內再對烏發射極音速飛彈

知名醬油廠第三代出軌女員工　正宮提告1原因敗訴

韓媒：尹錫悅恐被控「叛亂主謀」　最重面臨死刑

超過20隊搶佐佐木朗希　經紀人暗示小市場更適合

長居國外還能避開保費？　「停復保」制度退場的背後意涵

美財政官員卸任前將訪中　川普上任後料直球對決習近平

今晨連3震！　最大規模4.6、震度3級

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

國際熱門新聞

5種垃圾藥千萬別買　藥師點名：根本詐騙

主人過世　愛犬葬禮上傷心過度死亡

機票提前21天買？7祕訣：黃金2日最便宜　

陸籍移工遭2噸重鐵板砸頭　當場身亡

史上第一人！馬斯克身家破4000億美元

峇里島大樹倒塌！2女遊客遭砸傷重亡

遺失數百瓶致命病毒樣本　澳洲實驗室重大漏洞

肉體交疊！泰國活春宮　當眾激戰停不下來

快訊／被尹錫悅拒之門外！韓警：感到遺憾　

退休存7000萬環遊世界！老翁6年把錢花光後悔了

美女主播突爆死訊！得年28歲

特斯拉飆漲近6％創新高！那指首破2萬點大關　台積電ADR漲逾1％

阿塞德流亡內幕曝光　俄羅斯一手安排

快更新iPhone！　專家警告大量個資恐被駭

更多熱門

相關新聞

快訊／被尹錫悅拒之門外！韓警：感到遺憾　

快訊／被尹錫悅拒之門外！韓警：感到遺憾　

南韓總統尹錫悅在時任國防部長金龍顯的唆使下，3日突然宣布戒嚴，並派遣軍隊強闖國會與中選會。警方針對戒嚴案所成立的特別搜查團，今（11）日上午前往位於首爾市龍山區的總統辦公室，進行「扣押搜索」。稍早最新消息指出，警方未能順利進入總統府辦公室進行搜索。

首爾韓美混血捕手盛讚台灣投打

首爾韓美混血捕手盛讚台灣投打

盜版猖獗　吉卜力工作室發日、英、中聲明

盜版猖獗　吉卜力工作室發日、英、中聲明

日本皇室18歲悠仁親王　推薦考上筑波大學

日本皇室18歲悠仁親王　推薦考上筑波大學

王正坤醫師受邀考察韓國生技如何進軍全球值台灣借鏡

王正坤醫師受邀考察韓國生技如何進軍全球值台灣借鏡

關鍵字：

南韓韓國尹錫悅叛亂主謀日韓要聞戒嚴

讀者迴響

熱門新聞

即／臉書全球當機！IG和Threads也爆災情

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

追劇到一半老公「打呼聲突消失」！她猛搖叫不醒

5種垃圾藥千萬別買　藥師點名：根本詐騙

竟有「不可以瑟瑟」！LINE「6款免費貼圖」限時下載

冷氣團來襲「周六日最凍探10度」　3階段降雨一次看

YTR黃小愛「瘦掉半個人」超狂對比照曝光！

不是澱粉！「5種超級食物」一吃就飽　醫大推

《木曜4》陳百祥熱戀YTR一隻阿圓！差7歲同居認愛

赴陸淘金！男星遭騙吃「牛屎火鍋」邊嘔邊讚

夜市小吃「熱量排行」　雞排才第3

年輕OL頭暈3年、經血量少　竟是罹患大腸癌

蘋果深夜突襲iOS18.2系列發佈

一刀穿心慘死畫面曝！KTV混戰為救朋友反沒命

周董愛車被偷！23年後現況揭曉　一查車牌傻了

更多

最夯影音

更多

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

女騎士迴轉一半遇直行車　來不及騎開只好棄車保帥

小鐘大巨蛋變魔術爛到全場爆笑　周杰倫虧「不想來可以交換門票XD」

蔡依林唱大巨蛋？曝雙J合體可能性　新專輯「有臉見人了」：請大家把錢存好！

林心如全程送別瓊瑤　俞小凡哽咽：感謝她對我的提拔

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面