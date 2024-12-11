王正坤醫師受邀訪韓　考察韓國生技如何進軍全球值台灣借鏡

▲台灣醫美醫師訪問團受邀前往韓國考察，藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，與韓國醫師交流醫學知識。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

韓國醫學美容生技藥廠積極布局全球市場，除跨海行銷廣告吸引各國民眾前往韓國接受醫美治療，同時邀請世界各國醫師到韓國藥廠進行醫學交流，台灣醫美醫師訪問團受邀前往韓國考察，藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，與韓國醫師交流醫學知識。

受邀各國醫師參觀工廠設備、製程，並且觀摩韓國醫美診所如何把這些藥材與儀器應用在臨床治療，這些經營醫美生技產業的模式值得台灣借鏡。

王正坤醫師指出，為推廣韓國醫美在全球的能見度，韓國生技廠商積極申請美國FDA(美國食品藥物管理局)、歐盟CE與中國CFDA的認證，致力於將醫療產品推向世界各地。此次台灣醫師參訪的這兩家藥廠，各自大約聘請了約100名員工，每年的營業額可達新台幣10億元到30億元。這些藥廠經常邀請各國醫師到韓國參訪，不僅提升品牌形象，也藉此增加全球市場的銷售收入。

此次參訪團中，除了台灣的醫師，還包括來自馬來西亞的醫美醫師，一起參觀製造工廠，進一步加強了國際間的交流合作。馬來西亞醫師表示，目前馬來西亞醫美市場大約有800名醫美醫師，未來會增加到數千名醫師投入醫美行業，越來越接近高度競爭的市場。

王正坤醫師表示，此次參觀了韓國兩家生技藥廠，深入了解其生產及製造過程，包括了AestheFill精靈針工廠和PLADUO柏拉圖P電漿儀器工廠。在AestheFill精靈針的REGEN Biotech工廠，一群醫師身穿白色隔離衣，穿梭在無菌的生產線當中。韓國藥廠向王正坤醫師表示，每個國家的FDA認證標準不一樣，所以必須有專業團隊負責申請各國藥證。申請美國FDA認證要重視安全性與有效性。申請中國CFDA認證過程，必須要重視製程。

在PLADUO柏拉圖P電漿儀器的ShenB工廠，韓國廠商表示，他們公司每年把營收的15%金額投入研發工作，每年幫公司增加25%的營業額。一群台灣醫師進入組裝電波儀器與電漿儀器的生產線，看著每一台儀器被有條不紊的裝配，整個工廠維持的相當乾淨與整齊。

王正坤醫師本身是企管博士與皮膚科專科醫師，現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫學美容集團董事長，在長榮大學博士班授課品牌管理與供應鏈管理，在成功大學EMBA碩士班授課連鎖品牌經營管理，在成功大學附設醫院授課美容醫學20多年，在台大醫院景福館連續擔任2屆的台灣醫用雷射光電學會理事長，是台灣數千名醫師的老師。藝群醫美集團旗下有1家Dr.藝群保養品公司與17家藝群醫美診所分布在台灣六都直轄市，包含台北、新北市、桃園、台中、台南、高雄。