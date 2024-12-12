　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

讓路人揉捏雪乳！韓網美全裸上街　只套紙箱大玩「天使箱遊戲」

▲▼韓網美「全裸套紙箱」大街上任人摸 。（圖／翻攝自X）

▲李女全裸上街，拉著路人的手觸摸自己的胸部。（圖／翻攝自X，下同）

記者王佩翊／編譯

南韓一名20多歲女YouTuber為了搏流量，2023年在大街上全裸只套個紙箱，並任由路人將手伸進紙箱內觸摸自己的裸體。該名女子事後因涉嫌公然猥褻被起訴，首爾中央地方法院近日對此案作出判決，對該名女子處以400萬韓幣（約新台幣9萬元）的罰款。

▲▼韓網美「全裸套紙箱」大街上任人摸 。（圖／翻攝自X）

根據《朝鮮日報》報導，首爾中央地方法院12日宣判因涉及公然猥褻罪而被起訴的20多歲李姓女子有罪，並判處其400萬韓幣（約新台幣9萬元）的罰款。另外2名成人影片製作公司的負責人因共同參與此次事件，也分別被判罰款400萬韓幣（約新台幣9萬元）和500萬韓幣（約新台幣11萬元）。

▲▼韓網美「全裸套紙箱」大街上任人摸 。（圖／翻攝自X）

李女2023年10月在首爾的狎鷗亭和弘大等鬧區，全身赤裸、套上一個只能遮住重要部位的紙箱，並在紙箱上寫著「Angel Box（天使箱）」隨後在路上閒晃，並招攬路人來觸摸她的胸部，隨後將拍攝的影片上傳至YouTube平台，因此被起訴。

法院認為，李女的行為具有高度挑逗性，足以引發一般人的性聯想和羞恥感。判決指出，李女和另外2名參與者的犯案動機為提升知名度，企圖藉此獲取經濟利益，因此嚴厲譴責3人的不當行為。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
韓網美「只套紙箱」胸部任人摸！　下場慘了
獨／溫泉偷拍狼GOGO哥收押167天求交保　法官點頭了
快訊／南韓警方出手！　二度對總統辦公室扣押搜索
孫安佐自爆「國中扁女同學」！　雙方家長都被叫到學校
快訊／天后席琳娜要嫁了！　戴超大鑽戒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

少女時代經典曲變「抗議國歌」　上百萬人高唱！聽眾暴增23%

讓路人揉捏雪乳！韓網美全裸上街　只套紙箱大玩「天使箱遊戲」

曹國上訴遭韓最高法院駁回！確定判2年　5年內無法競選總統

南韓警方再出手！　對總統辦公室展開第2波扣押搜索

軟硬兼施！傳川普邀請習近平「出席就職典禮」　外國元首從沒參加

女住院遭性侵！想求救被摀嘴硬上　男闖病房鎖門企圖染指第2女

表演後空翻突然昏倒　啦啦隊女成員直接墜地「脖子當場折斷」

女街頭直播「車窗突然被打破」　300萬網目睹「搶匪奪手機」畫面

尹錫悅戒嚴3小時前下令「控制MBC電視台」！　機密A4紙內容曝光

獨裁籠罩53年！敘利亞要民主　反對派領袖：2年內舉行自由選舉

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

蔡依林唱大巨蛋？曝雙J合體可能性　新專輯「有臉見人了」：請大家把錢存好！

小鐘大巨蛋變魔術爛到全場爆笑　周杰倫虧「不想來可以交換門票XD」

林心如全程送別瓊瑤　俞小凡哽咽：感謝她對我的提拔

范瑋琪睽違5年大陸復出巡迴！　哽咽吐心聲「失去很多」網友不買單

李多慧衝武嶺被告知路不通　淋雨再度回宜蘭整路白騎QQ

全身探出火車外拍網美照　陸女下秒「頭撞樹」慘摔

韓國龍鬚糖小哥超懂梗　幽默回：中壢不是桃園

小鐘變魔術太爛被周杰倫虧「不想來可以交換門票XD」

謝宜容凌晨移送新北檢複訊　低頭不發一語

少女時代經典曲變「抗議國歌」　上百萬人高唱！聽眾暴增23%

讓路人揉捏雪乳！韓網美全裸上街　只套紙箱大玩「天使箱遊戲」

曹國上訴遭韓最高法院駁回！確定判2年　5年內無法競選總統

南韓警方再出手！　對總統辦公室展開第2波扣押搜索

軟硬兼施！傳川普邀請習近平「出席就職典禮」　外國元首從沒參加

女住院遭性侵！想求救被摀嘴硬上　男闖病房鎖門企圖染指第2女

表演後空翻突然昏倒　啦啦隊女成員直接墜地「脖子當場折斷」

女街頭直播「車窗突然被打破」　300萬網目睹「搶匪奪手機」畫面

尹錫悅戒嚴3小時前下令「控制MBC電視台」！　機密A4紙內容曝光

獨裁籠罩53年！敘利亞要民主　反對派領袖：2年內舉行自由選舉

醉男連撞6車1死3傷！恐怖現場畫面曝　里長驚嚇：騎士黏在單車上

八村老師教你日本語！　日本網友大讚詹皇「發音好」

詐騙新招又來了！推「代購數位資產」契約　她慘噴113萬辛苦錢

班班有鮮奶政策難行　行政院：農業部、教育部仍在搜集意見

紐約公敵！　老鷹楊恩贏走4強門票還在尼克Logo大玩空氣骰子

少女時代經典曲變「抗議國歌」　上百萬人高唱！聽眾暴增23%

台灣港務公司獲「運動企業認證」　 打造健康職場深獲肯定

台航一度想賣陽明喊卡　交長陳世凱：公司自己的事

最美董座控妹婿任警職遭霸凌　中市警局長：2大違規才調職

蘇巧慧稱「謝宜容可能從馬時代就在」　藍議員轟：又搬馬維拉救援

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

國際熱門新聞

5種垃圾藥千萬別買　藥師點名：根本詐騙

父親為了找她絕望身亡　女失蹤1個月現身

快訊／ChatGPT全球大當機

千斤頂突爆裂！司機被噴出車外　爆頭慘死

主人過世　愛犬葬禮上傷心過度死亡

尹錫悅拒下台！執政黨魁不挺了：憑良心彈劾

即／韓執政黨：擬開除尹錫悅黨籍！

史上第一人！馬斯克身家破4000億美元

峇里島大樹倒塌！2女遊客遭砸傷重亡

表演後空翻昏倒　啦啦隊女直接墜地斷脖

尹錫悅戒嚴3小時前下令「控制MBC」！

即／尹錫悅「痛批在野黨」：誣陷內亂

狼夫迷昏妻10年供逾50男性侵　共犯辯：我身體性侵她但腦袋沒有

特斯拉飆漲近6％創新高！那指首破2萬點大關　台積電ADR漲逾1％

更多熱門

相關新聞

曹國上訴被駁回　5年內無法競選總統

曹國上訴被駁回　5年內無法競選總統

韓國祖國革新黨黨魁曹國就子女升學舞弊等案上訴，今天遭最高法院駁回，確定判處2年有期徒刑，這也意味著他5年內無法競選總統，並將被褫奪國會議員資格。

韓警再出手　二度對總統辦公室扣押搜索

韓警再出手　二度對總統辦公室扣押搜索

尹錫悅戒嚴3小時前下令「控制MBC」！

尹錫悅戒嚴3小時前下令「控制MBC」！

逾7成民眾希望尹錫悅立即下台或被彈劾

逾7成民眾希望尹錫悅立即下台或被彈劾

尹錫悅危險！執政黨已6人倒戈　彈劾剩1步

尹錫悅危險！執政黨已6人倒戈　彈劾剩1步

關鍵字：

韓國YouTuber公然猥褻判決日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

周杰倫演唱會「第3場原定嘉賓曝」

徵到周杰倫原價票！「妹子去陪睡5次」下場超崩潰

小五女童玩「傳說對決」失身　爸媽見LINE氣炸

女友幫男友回訊酒店妹！　內容震驚大家三觀

啦啦隊女神「第一次%%在這」！

追劇到一半老公「打呼聲突消失」！她猛搖叫不醒

大咖女星「輪流激戰導演製作人」求上位

5種垃圾藥千萬別買　藥師點名：根本詐騙

周董愛車被偷！23年後現況揭曉　一查車牌傻了

人妻「堅持生」第四胎　娘家卻讓她心寒：孩子紅包剩600元

館長「開箱披薩」害慘達美樂！　小編緊急澄清切割

竟有「不可以瑟瑟」！LINE「6款免費貼圖」限時下載

台大名醫爆性騷！　政壇大老媳婦等6人被「伸進內褲摸臀」

即／臉書全球當機！IG和Threads也爆災情

更多

最夯影音

更多

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

蔡依林唱大巨蛋？曝雙J合體可能性　新專輯「有臉見人了」：請大家把錢存好！

小鐘大巨蛋變魔術爛到全場爆笑　周杰倫虧「不想來可以交換門票XD」

林心如全程送別瓊瑤　俞小凡哽咽：感謝她對我的提拔

范瑋琪睽違5年大陸復出巡迴！　哽咽吐心聲「失去很多」網友不買單

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面