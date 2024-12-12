讓路人揉捏雪乳！韓網美全裸上街　只套紙箱大玩「天使箱遊戲」

▲李女全裸上街，拉著路人的手觸摸自己的胸部。（圖／翻攝自X，下同）

記者王佩翊／編譯

南韓一名20多歲女YouTuber為了搏流量，2023年在大街上全裸只套個紙箱，並任由路人將手伸進紙箱內觸摸自己的裸體。該名女子事後因涉嫌公然猥褻被起訴，首爾中央地方法院近日對此案作出判決，對該名女子處以400萬韓幣（約新台幣9萬元）的罰款。

根據《朝鮮日報》報導，首爾中央地方法院12日宣判因涉及公然猥褻罪而被起訴的20多歲李姓女子有罪，並判處其400萬韓幣（約新台幣9萬元）的罰款。另外2名成人影片製作公司的負責人因共同參與此次事件，也分別被判罰款400萬韓幣（約新台幣9萬元）和500萬韓幣（約新台幣11萬元）。

李女2023年10月在首爾的狎鷗亭和弘大等鬧區，全身赤裸、套上一個只能遮住重要部位的紙箱，並在紙箱上寫著「Angel Box（天使箱）」隨後在路上閒晃，並招攬路人來觸摸她的胸部，隨後將拍攝的影片上傳至YouTube平台，因此被起訴。

法院認為，李女的行為具有高度挑逗性，足以引發一般人的性聯想和羞恥感。判決指出，李女和另外2名參與者的犯案動機為提升知名度，企圖藉此獲取經濟利益，因此嚴厲譴責3人的不當行為。