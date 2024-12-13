蘋果2025新品傳聞整理！最薄iPhone17、小摺疊機驚喜登場

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果每年推出的新品都深受用戶喜愛，各種「上市傳聞」也是果粉津津樂道的討論話題。綜合外媒報導，2025年傳聞將會出現各項新品，包含「最薄的iPhone 17」等等，《ETtoday》也整理的傳聞，讓大家來看看「可能」會有哪些新品的出現吧！



根據外媒整理，在2025年可能會上市包含iPad 11 Gen 、iPhone SE 4 、iPhone 17 、Slim iPhone Air、Foldable iPhone （蘋果摺疊機）、Apple Smart Ring、 Vision Pro 2 M5 、HomePod with Screen等產品，除了最受矚目，一直傳聞iPhone 17將會以「超薄」型態登場外，Apple Smart Ring、Foldable iPhone 也備受討論。

iPhone SE 4

據傳，蘋果在2025會將重心擺在中階機市場，iPhone SE 4將搭載 A16 晶片、 6.1 吋全屏 OLED 螢幕，以及操作按鈕、FaceID 和 USB-C 充電等，價格將為維持在 499 美元（約台幣1.5萬）左右。

iPhone 17

儘管 iPhone16 在9月才推出，但關於iPhone 17的傳聞早就滿天飛，本次最多都著重在「超薄登場」，根據傳聞機身將只有僅有6mm厚度，且將搭載120Hz顯示螢幕以及A19系列晶片。

Apple Smart Ring



在Apple Watch之後，Apple Smart Ring可能為蘋果進軍穿戴式科技的領外一項產品，如果如同三星Ring一樣的話，可能會著重在健康追蹤、電子支付等功能，且業界普遍相信2025年將會發表此產品。

Foldable iPhone（折疊式手機）



2023、2024年可謂是「折疊型手機」大爆發的年份，各項傳聞都指出蘋果將會在這兩年推出相關產品，比較偏向於Galaxy Flip小折的系列，並不會以大螢幕去強佔經典款的比重。