蘋果深夜突襲「iOS18.2系列發佈」　Siri整合ChatGPT變更聰明

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果 11日晚間無預警推出iOS 18.2、iPadOS 18.2 和 macOS Sequoia 15.2，在此版本中Apple Intelligence功能大增強，將為「更易於使用、更聰明的」個人智慧系統，同時推出「影像樂園」、Genmoji、「書寫工具」強化功能、ChatGPT 的流暢支援，讓用戶可以更輕鬆地透過Apple Intelligence完成各項任務。

▼蘋果無預警推出版本更新， Apple Intelligence功能大增強。（圖／蘋果提供）



蘋果 11日晚間突襲發佈 iOS 18.2、iPadOS 18.2 和 macOS Sequoia 15.2，同時推出一組全新 Apple Intelligence 功能，在此前推出的首批功能的基礎上，進一步提升 iPhone、iPad 和 Mac 的使用體驗。在這次升級的功能中包含



1.透過「影像樂園」探索視覺化自我表達的創意新方式、以 Genmoji 打造適合各種情況的完美表情符號，並利用強化的「書寫工具」讓文字更有活力。

2.iPhone 16 或 iPhone 16 Pro 時將可透過「相機控制」運用視覺智慧，快速了解身邊事物。

3.「書寫工具」和 Siri 現已與 ChatGPT 整合，使用者無需切換 App，即可利用 ChatGPT 的廣博知識，空前輕鬆快速地完成任務。

此外，Apple Intelligence 也開始將語言支援擴展到澳洲、加拿大、愛爾蘭、紐西蘭、南非和英國的本地化英語，為全球更多使用者帶來使用 iPhone、iPad 和 Mac 的強大新方式。中文、英文 (印度)、英文 (新加坡) 、法文、德文、義大利文、日文、韓文、葡萄牙文、西班牙文和越南文等更多語言支援將在未來一年陸續推出，首批語言支援將隨軟體更新於 2025 年 4 月發佈。

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▼「書寫工具」和 Siri 在這次版本更新中與 ChatGPT 整合，將可以更快速完成任務。

