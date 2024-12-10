　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Apple Vision Pro體驗心得　會「哇！」一聲的空間電腦體驗

記者蘇晟彥／台北報導

千呼萬喚，Apple Vision Pro在日前正式宣布，台灣上市日期為 12 月 17日，同步開放預購、體驗。近日蘋果也開放媒體體驗「Apple Vision Pro」，時間約在30分鐘左右，本篇文章將會著重在體驗心得，規格、更詳細的軟體介紹等待正式上市後再行介紹。整體來說，Apple Vision Pro並不能說是一個「VR裝置」，反而應該用「空間電腦」 來形容，讓平面的作業空間「變得立體」。

▼Apple Vision Pro 17日正式在台灣上市，目前預約體驗已經爆滿。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ AppleVisionPro 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ appleVisionPro,apple,Apple Vision Pro 。（圖／記者蘇晟彥攝）

本次Apple Vision Pro體驗大致分為四個部分

1.Apple Vision Pro臉部掃描、視力矯正設定
2.基本手勢介紹
3.照片、影片、空間影片觀看體驗
4.其他應用程式體驗

在購買Apple Vision Pro前，雖然可以透過網路教學影片學習，但如果是有近視的用戶，會需要進行「視力矯正」的環節，因此建議若有興趣的人，可以先到門市進行相關體驗，但目前屬於額滿階段，可以先進行體驗一下，來確定自己到底適不適合；由於記者本身近視度數算深（大約600度、閃光偏嚴重），但在設定的階段算很快，透過儀器檢查，完成後透過「蔡司光學磁吸式鏡片」附著在Apple Vision Pro的前框裡面，並不需要額外戴上眼鏡，算是滿輕鬆，而配戴上去後除了前期會需要「稍微適應重量」，並不會有太深壓痕、配戴不舒服的狀況發生，透過後方、上方的鬆緊帶，也可以很牢固的鎖定在頭部。

▼「蔡司光學磁吸式鏡片」直接吸附在裝置上，不用額外配戴類似眼鏡的東西，右上方的「數碼旋鈕」可以調整沉浸式的程度。

▲▼ appleVisionPro,apple,Apple Vision Pro 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼Apple Vision Pro 還是必須綁著專用電池。

▲▼

在基本手勢部分，這應該算是目前最需要習慣、記憶的部分，大致上有確認（食指跟拇指輕碰）、左右滑動（食指、拇指捏住後拉動放開）、打開控制中心（注視掌心、把手翻過來），詳細可以參考此篇操作，必須說這在第一次接觸，會顯得有一點點不太習慣，但Apple Vision Pro 的辨識非常靈敏，只要稍微熟記手勢，就可以很快上手。

在進入到照片、影片等觀看體驗時，不得不說跟其他的虛擬裝置有滿大的不同，Apple Vision Pro 搭載 visionOS 系統，若照片使用到「空間照片」來進行拍攝，這些照片上的風景、人物真的就好像「在眼前」，雖然在邊邊上有一點點銳利，你可以很明顯知道這是從照片上變化而來，但如果是影片，像是在體驗中有一段是唱生日快樂歌，幾個孩童再加上蠟燭的光影，就真的很像在現實空間中發生的事情。

此外Apple Vision有一個非常酷的「環境場景支援 」，透過數位旋鈕（在裝置右上方）調整後，就可以瞬間進入到另外一個空間，在體驗中去到了太空、海島，真的宛若本人到了當地，是一個非常「特別」的體驗。而不管是欣賞影片、照片，都可以透過手勢拉近、拉遠，甚至擺在頭頂，以各種舒服的姿勢觀看影片，還有個有趣的地方，雖然場景非常逼真，但周遭如果有人在附近，當凝視久一點的時間，就可以看到他們的本人出現在場景中。

▼手勢只要經過稍微記憶，就可以輕鬆上手。

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼體驗時觀看「Apple Immersive」格式的空間影片，非常逼真。

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

最後，體驗過程中也嘗試了一些其他第三方的應用程式，像是節奏遊戲、虛擬空間（變成演講廳環境）等等，有非常多值得一探究竟的內容，但礙於體驗時間較有限，沒辦法一一試完。在心得部分，必須要認定Apple Vision Pro並不是想要做單純的娛樂裝置，就如同官方所述，是一台「空間電腦」，像是連結Mac變成超多視窗的空間工作站、NBA多視窗觀看等等，打破了大家對於電腦的想像，誠摯建議有興趣的用戶可以至直營店預約體驗，享受非常驚豔的空間新世界。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
數發部推「打詐LINE貼圖」免費領　鄉民看一點傻眼
趙少康「插管9小時」　宣告回歸：這次我不會走了
奈良美智收到賴清德生日賀卡High了
蘋果「1經典設計」恐走入歷史　iPhone新機爆料流出！
她肚子痛忍3個月！醫一照「腎臟掉下來了」
郭俊麟剛回台灣　笑著說話了

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

蘋果「1經典設計」恐走入歷史　平價iPhone SE 4最新爆料流出！

Apple Vision Pro體驗心得　會「哇！」一聲的空間電腦體驗

Google突破量子運算瓶頸！　新晶片5分鐘解決耗時10億年問題

Google 202410大搜尋關鍵字公開　「這歌手」擠下張惠妹成娛樂類榜二

2024十大新聞！「台灣12強奪冠」登榜首　賴蕭配、川普勝選都入列

Google執行長：AI發展減緩　2025不會改變更多

中華電信行動物聯網IoT技術　高科技打造可可智慧農園

張惠妹現身周杰倫演唱會　3.8萬人大巨蛋嗨跳〈三天三夜〉

周杰倫「我還20幾」拖陳冠希下水　歌迷點歌帶哭腔...他學起蔡秋鳳XD

陳傑憲開金口唱〈回到過去〉！　大巨蛋合體周杰倫3.8萬人超嗨

周杰倫演唱會一下台 直奔昆凌討抱抱＞＜ #星光雲REELS

搶不到票！13人KTV取暖開唱 齊COS周董...網：方文山直戳笑點

恩師瓊瑤過世...古巨基唱〈好想好想〉　「台上崩潰痛哭」曝導演不給換歌！

男歌迷拋妻追周董從東京飛來　被指定唱『我不是個好東西』

羅志祥聽聞《娛百》傳收攤：很可惜　被拱攻大巨蛋...他笑：沒辦法啦

《玩很大》人氣比拚周杰倫？　吳宗憲「大實話」全場爆笑

退休建築師顧病妻身心崩潰　抱她從14樓往下丟…自首畫面曝

蘋果「1經典設計」恐走入歷史　平價iPhone SE 4最新爆料流出！

Apple Vision Pro體驗心得　會「哇！」一聲的空間電腦體驗

Google突破量子運算瓶頸！　新晶片5分鐘解決耗時10億年問題

Google 202410大搜尋關鍵字公開　「這歌手」擠下張惠妹成娛樂類榜二

2024十大新聞！「台灣12強奪冠」登榜首　賴蕭配、川普勝選都入列

Google執行長：AI發展減緩　2025不會改變更多

中華電信行動物聯網IoT技術　高科技打造可可智慧農園

活屍神片回歸！《28天毀滅倒數》預告曝光　黃金三角老班底都回來了

缺乏足夠認識、案件總數不足　民眾黨團曝姚立明問卷內容：不如小學生

卓君澤被操到「歪腰」 林韋翰練球練到嚇到喊我不行了

外婆來不及看她上台　女歌手揭最大遺憾

數發部推「打詐LINE貼圖」免費領　鄉民看一點傻眼：居然有期限

最近氣色差？中醫傳授「5個方法」教你養好氣血　

舒華素顏上鏡累到斷電　敖犬犯大忌遭張艾嘉逐出廚房

柏霖回饋台東暖心舉動曝光　曝「又幫戲劇唱片頭曲」

短今眼皮狂跳後真出事！　還原驚悚過程：我坐實預言家

趙少康「插管9小時」　宣告回歸：這次我不會走了

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

3C家電熱門新聞

iPhone SE 4最新爆料　Touch ID 恐走入歷史

Google新晶片突破量子運算瓶頸！

Google 2024快速竄升排行榜公佈

LINE貼圖2024數據大公開！

中華電信行動物聯網IoT技術　高科技打造可可智慧農園

Apple Vision Pro體驗心得

名導謝乾乾找Sony BRAVIA 9陪自己放個假！

Google執行長：AI發展減緩

2024十大新聞！「台灣12強奪冠」稱霸年度話題

YouTube2024年度榜單出爐

Win10將停支援　用戶恐被迫升級

蘋果M4系列MacBook開放預購

「Word入門10招」不藏私　動滑鼠就超威風

Joeman開箱iPhone 16 Pro！唯一缺點曝光

更多熱門

相關新聞

憑23年前吃剩蘋果核　上海警偵破殺人懸案

憑23年前吃剩蘋果核　上海警偵破殺人懸案

上海寶山2001年發生一宗命案，一名32歲女子在出租屋內被殺害，警方因線索不足在緝兇過程遇到了不少困難。不過案件發生23年後迎來轉機，警方最終憑藉當年案發現場的一個蘋果核找到兇手，不過他已於2015年因病去世。

Apple產後7個月「鏡頭前掀衣」！

Apple產後7個月「鏡頭前掀衣」！

獨／遺失筆電直接找上門！運將嚇壞真相曝

獨／遺失筆電直接找上門！運將嚇壞真相曝

美國12月降息有戲唱　00757創高邁向首檔百元海外ETF

美國12月降息有戲唱　00757創高邁向首檔百元海外ETF

蘋果又挨告！員工怒控「監控私人iPhone」

蘋果又挨告！員工怒控「監控私人iPhone」

關鍵字：

apple蘋果applevisionpro

讀者迴響

熱門新聞

快訊／中共盤踞第一島鏈封控、拒止外軍　我軍證實：數量非常驚人

潮牌外套「萬元殺到2000有找」　一票人驚呆！

阿妹大巨蛋唱〈三天三夜〉里長抗議求禁跳！

終止學生餐！炒飯王冠軍嘆：不是家長吃爽的

「雙子」動向受矚！詹子賢談判縮小範圍

今下最大地區曝　最強冷氣團凍3天恐跌破10℃

罕病妻拒長照堅持要他顧！夫崩潰抱起丟下14樓亡

大阪隊吞敗　監督讚嘆台灣棒球水準高

朱育賢告別桃猿　明年轉戰味全龍

剛繳費5天…葉瑋庭補習班傳倒閉！29名家長討240萬元

連2波冷空氣南下！周末逼近強烈冷氣團　體感溫度剩6度

汪東城突放話「終止合作」曾沛慈被疑已取關

龍婆預言成真？敘利亞殞落　恐爆世界大戰

他減肥「完全戒澱粉」卻變胖！醫教1招瘦8KG穩血糖

送走最後一屆畢業生！特教師林映汝癌逝　網友淚送：人間菩薩

更多

最夯影音

更多

張惠妹現身周杰倫演唱會　3.8萬人大巨蛋嗨跳〈三天三夜〉

周杰倫「我還20幾」拖陳冠希下水　歌迷點歌帶哭腔...他學起蔡秋鳳XD

陳傑憲開金口唱〈回到過去〉！　大巨蛋合體周杰倫3.8萬人超嗨

周杰倫演唱會一下台 直奔昆凌討抱抱＞＜ #星光雲REELS

搶不到票！13人KTV取暖開唱 齊COS周董...網：方文山直戳笑點

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面