Apple Vision Pro體驗心得　會「哇！」一聲的空間電腦體驗

記者蘇晟彥／台北報導

千呼萬喚，Apple Vision Pro在日前正式宣布，台灣上市日期為 12 月 17日，同步開放預購、體驗。近日蘋果也開放媒體體驗「Apple Vision Pro」，時間約在30分鐘左右，本篇文章將會著重在體驗心得，規格、更詳細的軟體介紹等待正式上市後再行介紹。整體來說，Apple Vision Pro並不能說是一個「VR裝置」，反而應該用「空間電腦」 來形容，讓平面的作業空間「變得立體」。

▼Apple Vision Pro 17日正式在台灣上市，目前預約體驗已經爆滿。（圖／記者蘇晟彥攝）



本次Apple Vision Pro體驗大致分為四個部分

1.Apple Vision Pro臉部掃描、視力矯正設定

2.基本手勢介紹

3.照片、影片、空間影片觀看體驗

4.其他應用程式體驗

在購買Apple Vision Pro前，雖然可以透過網路教學影片學習，但如果是有近視的用戶，會需要進行「視力矯正」的環節，因此建議若有興趣的人，可以先到門市進行相關體驗，但目前屬於額滿階段，可以先進行體驗一下，來確定自己到底適不適合；由於記者本身近視度數算深（大約600度、閃光偏嚴重），但在設定的階段算很快，透過儀器檢查，完成後透過「蔡司光學磁吸式鏡片」附著在Apple Vision Pro的前框裡面，並不需要額外戴上眼鏡，算是滿輕鬆，而配戴上去後除了前期會需要「稍微適應重量」，並不會有太深壓痕、配戴不舒服的狀況發生，透過後方、上方的鬆緊帶，也可以很牢固的鎖定在頭部。

▼「蔡司光學磁吸式鏡片」直接吸附在裝置上，不用額外配戴類似眼鏡的東西，右上方的「數碼旋鈕」可以調整沉浸式的程度。



▼Apple Vision Pro 還是必須綁著專用電池。







在基本手勢部分，這應該算是目前最需要習慣、記憶的部分，大致上有確認（食指跟拇指輕碰）、左右滑動（食指、拇指捏住後拉動放開）、打開控制中心（注視掌心、把手翻過來），詳細可以參考此篇操作，必須說這在第一次接觸，會顯得有一點點不太習慣，但Apple Vision Pro 的辨識非常靈敏，只要稍微熟記手勢，就可以很快上手。

在進入到照片、影片等觀看體驗時，不得不說跟其他的虛擬裝置有滿大的不同，Apple Vision Pro 搭載 visionOS 系統，若照片使用到「空間照片」來進行拍攝，這些照片上的風景、人物真的就好像「在眼前」，雖然在邊邊上有一點點銳利，你可以很明顯知道這是從照片上變化而來，但如果是影片，像是在體驗中有一段是唱生日快樂歌，幾個孩童再加上蠟燭的光影，就真的很像在現實空間中發生的事情。

此外Apple Vision有一個非常酷的「環境場景支援 」，透過數位旋鈕（在裝置右上方）調整後，就可以瞬間進入到另外一個空間，在體驗中去到了太空、海島，真的宛若本人到了當地，是一個非常「特別」的體驗。而不管是欣賞影片、照片，都可以透過手勢拉近、拉遠，甚至擺在頭頂，以各種舒服的姿勢觀看影片，還有個有趣的地方，雖然場景非常逼真，但周遭如果有人在附近，當凝視久一點的時間，就可以看到他們的本人出現在場景中。

▼手勢只要經過稍微記憶，就可以輕鬆上手。



▼體驗時觀看「Apple Immersive」格式的空間影片，非常逼真。



最後，體驗過程中也嘗試了一些其他第三方的應用程式，像是節奏遊戲、虛擬空間（變成演講廳環境）等等，有非常多值得一探究竟的內容，但礙於體驗時間較有限，沒辦法一一試完。在心得部分，必須要認定Apple Vision Pro並不是想要做單純的娛樂裝置，就如同官方所述，是一台「空間電腦」，像是連結Mac變成超多視窗的空間工作站、NBA多視窗觀看等等，打破了大家對於電腦的想像，誠摯建議有興趣的用戶可以至直營店預約體驗，享受非常驚豔的空間新世界。