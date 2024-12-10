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蘋果「1經典設計」恐走入歷史　平價iPhone SE 4最新爆料流出！

▲▼蘋果公司（Apple）,iPhone,蘋果發表會。（示意圖／路透）

▲蘋果iPhone SE 4有機會在明年登場。（示意圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

蘋果近期動作頻頻，據多方消息透露，全新 iPhone SE 4 預計將於明年上半年登場，並將為這款主打中階市場的經典系列帶來前所未有的革新。此次升級不僅涵蓋螢幕、相機及處理器等硬體規格，還首度搭載蘋果自研的 5G 基帶晶片，成為各界矚目的焦點。

全面升級螢幕與設計

綜合外媒、《9to5mac》報導，供應鏈資訊指出， iPhone SE 4 將採用 6.1 英吋的 OLED 劉海屏，這意味著該系列正式告別傳統 LCD 螢幕，不僅帶來更高的顯示效果，還在設計上更加接近旗艦機型 iPhone 15。新螢幕由 LG 和京東方供應，其中 LG 佔供應份額的 25%-35%，預計生產約 500 至 700 萬片。

新機還將支援 Face ID 面容辨識技術，取代以往的 Touch ID 與 Home 鍵設計，但並未引入旗艦機型具備的動態島功能。螢幕解析度達 1170×2532，與 iPhone 14 同級，顯示效果大幅提升。

相機硬體大幅升級
相機性能同樣是本次 iPhone SE 4 的亮點之一。後置相機採用 4800 萬像素感測器，前置 TrueDepth 相機為 1200 萬像素，性能直逼 iPhone 15/15 Plus。雖然後置相機依然為單攝配置，但拍攝效果預期會有顯著提升，支援 2 倍「光學」變焦，滿足用戶對高質量攝影的需求。

供應鏈消息指出， LG Innotek 已在越南工廠啟動相機模組的量產，同時富士康與韋爾股份也加入供應鏈，以確保穩定生產。

蘋果首款自研 5G 基帶晶片亮相

除了硬體設計升級外， iPhone SE 4 還將成為首款搭載蘋果自研 5G 基帶晶片的機型。代號為「Sinope」的晶片雖然僅支援四載波聚合，且未支援 5G 毫米波技術，但仍是蘋果在晶片自研領域的重要突破。相比之下，高通晶片支持更多載波聚合，且在下載速度上具有優勢。不過，蘋果此舉展現其進一步擺脫對第三方供應商依賴的戰略野心。

iPhone SE 4 將搭載最新的 A18 晶片與 8GB 記憶體，並支援 USB-C 充電接口。此外，該機型還新增了動作按鈕，進一步提升操作便利性。至於售價，目前尚未確定，但市場預測起售價格將在 499 至 549 美元之間，較目前起價 429 美元的 iPhone SE 稍有提升。

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