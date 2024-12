App Store Awards 得獎名單出爐　《劍與遠征：啟程》奪年度遊戲

記者蘇晟彥/綜合報導

蘋果 11日晚間揭曉 2024 年 App Store Awards 獲獎名單,共17款App分別奪下各類獎項,從遊戲到改善使用者生活的應用程式,替世界各地文化帶來影響力。其中,在遊戲類由老牌放置遊戲《劍與遠征》續作《劍與遠征:啟程》以提供精彩動態的戰術冒險和豐富的故事情節奪下年度iPhone遊戲獎項。

▼《劍與遠征:啟程》奪下年度iPhone 遊戲。



Apple 今日揭曉 2024 年 App Store Awards 獲獎名單,表揚 17 款幫助使用者發揮創造力、實現新里程碑、珍惜與親友共度時光的 App 和遊戲。今年獲獎開發者創造的 App 和遊戲改善了使用者的生活,並為世界各地的文化帶來影響力。從個人創業家到跨國團隊,這些 App Store Award 得主都是由 App Store 編輯從 45 名決選入圍者選出,表揚他們展現出最高水準的使用者體驗、設計和創新。

2024 App Store Award完整得獎名單如下:



年度 iPhone App: 《Kino》,由 Lux Optics Inc. 推出。





年度 iPad App: 《Moises》,由 from Moises Systems Inc. 推出。



年度 Mac App: 《Adobe Lightroom》,由 Adobe Inc. 推出。

年度 Apple Vision Pro App: 《What If…? An Immersive Story》,由 Disney 推出。

年度 Apple Watch App: 《Lumy》,由 Raja V 推出。

年度 Apple TV App:《F1 TV》,由 Formula One Digital Media Limited 推出。

▼ 《Adobe Lightroom》。

▼ 《F1 TV》。





遊戲類別

年度 iPhone 遊戲: 《AFK Journey》(劍與遠征:啟程),由 Farlight Games 推出。



年度 iPad 遊戲: 《破壞突擊隊》,由 Supercell 推出。



年度 Mac 遊戲: 《Thank Goodness You’re Here!》,由 Panic, Inc. 推出。



年度 Apple Vision Pro 遊戲: 《THRASHER: Arcade Odyssey》,由 Puddle, LLC. 推出。



年度 Apple Arcade 遊戲:《Balatro+》,由 Playstack Ltd. 推出。

▼《Balatro+》。



年度文化影響力得主

App Store 編輯選出六個文化影響力獲獎作品,表揚這些 App 和遊戲為使用者生活和社群帶來的長久影響力。今年的獲獎作品讓使用者能夠發揮求知欲,促進親友維繫感情,並提倡一個更無障礙的世界。

《Oko》,由 AYES BV 推出

《Oko》結合創新和簡易性,幫助盲人或低視力使用者自信地遊走於城市街道。



《EF Hello》,由 Signum International AG 推出

《EF Hello》 由 AI 驅動,整合系統化的學習方法來支持各個等級的語言學習者,幫助他們強化溝通能力並更有效地與周遭世界互動。



《DailyArt 每日藝術》,由 Zuzanna Stanska 推出

《DailyArt 每日藝術》幫助使用者認識跨世紀和不同運動的傑出藝術品,激發使用者的求知慾和好奇心。



《NYT Games》,由 The New York Times Company 推出

《NYT Games》為新的一天提供美好的開始,透過各種有趣而簡單的日常遊戲維繫不同世代的親友。



《The Wreck》,由 The Pixel Hunt 推出

《The Wreck》運用電影般的場景和互動式敘事,描繪面對危機時內心的掙扎。



《愛說不說 2》,由 Gamtropy Co., Ltd. 推出

《愛說不說 2》探索與 HIV 共存會面臨的各種層面的細微變化,為使用者提供在地資源和教育素材,以便與家人和朋友進行相關對話。

▼《DailyArt 每日藝術》。



▼《愛說不說 2》。