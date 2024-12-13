陸「個人養老金」制度15日上路　國債納入養老金理財產品範圍

▲大陸個人養老金制度15日上路。（示意圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸人力資源社會保障部、財政部等多部門聯合印發《關於全面實施個人養老金制度的通知》，將於15日起，個人養老金制度覆蓋至全國範圍內，參加城鎮職工基本養老保險或城鄉居民基本養老保險的勞動者，稅收優惠政策也同步擴大至全國‌。

《通知》規定，在現有金融產品基礎上，將國債、特定養老儲蓄、指數基金等納入個人養老金產品範圍，為參加者提供更多選擇。同時，金融機構需做好產品資產配置公示，提供投資咨詢服務，並探索開展默認投資服務，以保障參加人的知情權和自主選擇權‌。

在強化商業銀行於個人養老金制度中的演關鍵角色方面，《通知》鼓勵支持商業銀行銷售全類型個人養老金產品，並健全線上線下服務渠道，為參加者提供變更開戶銀行、領取個人養老金等個性化服務，同時，商業銀行還需為其他金融機構開展個人養老金業務提供便利‌。

值得注意的是，除達到領取基本養老金年齡、完全喪失勞動能力、出國（境）定居等情形外，《通知》增加患重大疾病、領取失業保險金達到一定條件或正在領取最低生活保障金者，可提前領取個人養老金的規範。

參加個人養老金制度者達領取條件後，可藉由多種途徑提出申請，經核實確認，由商業銀行將個人養老金發放至社保卡銀行帳戶。‌