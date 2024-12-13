內埔公所課員接到戶頭異常電話　趕緊求助警方拆穿阻詐

▲內埔派出所所長陳建維、警員林彥丞處理曾姓課員接獲詐騙電話。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

內埔鄉公所曾姓課員接獲電話指其銀行戶頭出現異現情形，他趕緊求助內埔警分局員警，員警趕到，確定又是詐騙集團手法，避免他被騙。

內埔警分局內埔派出所所長陳建維、警員林彥丞日前執行巡邏勤務時，接獲勤指中心通報，有民眾疑似接到詐騙電話，請警方到場協助。

警方到場後發現報案人是內埔鄉公所60多歲曾姓課員；他表示接到電話通知，其名下帳戶異常。警方一聽就知道這是詐騙集團常用的「假檢警」手法，對方會先謊稱其為政府機關人員，之後再編造各種事由，使被害人畏懼，等被害人上鉤後，再冒充檢警調機關，請被害人交付提款卡、現金，或操作機台等等。

警方詢問曾男是否有將金錢匯出，他答稱，其本身從事公職，加上常看到警察機關防詐騙宣導，自己本身亦有提高警覺性，一接到電話馬上就報警，並未有任何金錢上的損失。

警方告訴他，現在詐騙手法日新月異、五花八門，一不小心，就有可能上當，如果接到疑似詐騙電話，可立即撥打165或110。警方除了向他進行防詐騙宣導外，也請他要向家中長輩多加宣導各類詐騙手法，他對於警方幫忙不斷致謝。

內埔警分局長郭譯隆表示，詐騙手法日新月異、層出不窮，全民防詐已是生活中的日常，民眾如接到可疑電話請立即撥打165或是110報案專線查證，警方也會持續地進行防詐宣導及打詐工作，家中長輩亦請民眾協助宣導防詐騙之觀念，避免有更多受害者。