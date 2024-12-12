愛情陷阱老哏！女衝銀行急匯400萬　稱「買房投資」被警識破

▲女子匯400萬元，鹿港警分局阻詐。（圖／警方提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名女子認識一名鄭姓男子，在其甜言蜜語攻勢下，掏錢投資想賺大錢，她前往銀行稱要「投資購屋」匯款400萬元，匯款單都已經填好，行員驚覺有異通報警方，員警趕抵後對陳女說明此為詐騙伎倆，陳女始恍然大悟，「我的血汗錢差點沒了」。

鹿港分局鹿港派出所巡佐蔡國順、警員葉世欽，日前執行轄區巡邏勤務時接獲轄區某金融機構行員電話通報，稱有1名女子臨櫃欲匯款400萬元至鄭姓男子個人帳戶內，由於金額過大，疑似遭詐。

▲鹿港警分局阻詐。（圖／ETtoday資料照）

2員獲報後立即趕往現場處理，發現女子站在櫃台前等候，行員則藉機拖延時間。陳女起初不願說明匯款原由，最後才向員警宣稱是要做購屋轉投資，不肯提供收款鄭姓男子相關資料，員警立即確認陳女遭詐騙。

員警為取得陳女信任，除了持續勸說並提供多起類似詐騙案例，及經查證後得知，鄭男並無成立任何公司行號，故此筆交易為私下交易，且未給予當事人簽立合約書及擔保人，詐騙風險極高，陳女這才決定取消匯款，並向員警表示，幸好有行員及時通報警方，還有員警耐心積極阻止，這才保住她的血汗錢。