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行政院霸凌通報平台上線　具名申訴、權責單位需3天內回報

▲▼職場霸凌案件通報平臺。（圖／翻攝職場霸凌案件通報平臺）

▲職場霸凌案件通報平臺。（圖／翻攝職場霸凌案件通報平臺）

記者陳家祥／台北報導

近日政府機關霸凌事件頻傳，從中央部會到地方政府都陸續有檢舉或申訴案傳出。行政院霸凌通報平台今正式上線，行政院人事總處說，為求勿枉勿縱，及有利後續追蹤列管，申訴人應確實填列聯絡方式及具體事由等，避免無法轉交權責機關處理，以利後續追蹤列管。

記者實際登入平台後，申訴人需填寫服務機關及單位、職稱、姓名、身分別、電話、email，以及申訴事實及理由；當中也包含了欲申訴之對象的服務機關單位及職稱，事件發生時間、地點以及相關人事物。

人事長蘇俊榮昨在院會報告該平台規劃，第一，通報平台會提供多元的通報管道；第二，會重視當事人的隱私加密措施，確保通報內容不外洩；第三，跨部會合作，權責機關3天內要把處理情形回報給人事總處，而人事總處將追蹤列管，結案期限原則上是以一個月為限。

行政院發言人李慧芝說，院長卓榮泰也針對通報平台提示，強調通報平台上線後，必須要做到4點目標：第一，透過流程的縝密規劃，務必要保護當事人的隱私，否則會造成當事人的二度傷害；第二，也請各部會一定要據實調查，說明清楚，絕對不能讓外界感受到官官相護，也不能夠打擊無辜；第三，要做到速查速決，不能夠拖延；第四，平台機制需要取得社會公信力，不讓參與協力調查的外部人員形象受到傷害。

人事總處說，為強化職場霸凌防治，並使公務機關員工能有其他安心申訴途徑，除各機關（構）現有之申訴管道外，人事總處業於全球資訊網首頁建置職場霸凌案件通報平臺，將以保密方式轉請權責機關處理，並由人事總處追蹤列管通報案件後續辦理情形。

人事總處表示，公務機關員工至平臺通報案件時，為期勿枉勿縱，請確實填列聯絡方式及具體事由等相關資訊，避免無法轉交權責機關處理，並利後續追蹤列管。

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