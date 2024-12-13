勞動部員工遭霸凌輕生！家屬花束訴思念：媽媽千呼萬喚祢到底在哪

記者戴上容／新北報導

勞動部勞動力發展署北基分署吳姓公務員因遭職場霸凌，11月4日輕生，他逝世一個多月後，勞動部於11日召開記者會，公布重啟調查結果，證實吳生前遭前分署長謝宜容職場霸凌，且其死亡與霸凌行為有關。而北基分署大樓外不斷有民眾獻花悼念，其中也包含吳姓公務員母親的花束及卡片，字字句句都在訴說對愛兒的思念之情，令人鼻酸。

▲▼北基分署大樓外不斷有民眾獻花悼念，吳姓公務員母親也用鮮花和卡片，表達對兒子的思念。（下圖同／記者戴上容攝）

勞動部勞動力發展署北基分署吳姓公務員於逝世一個多月後，勞動部於11日召開記者會，公布重啟調查結果，勞動部長洪申翰在會中表示，將協助家屬爭取認定吳姓公務員為因公死亡，並再次向家屬致歉。

事發後，北基分署大樓外不斷有民眾獻花悼念，上頭寫著「立意良善」、「一路好走」等，其中疑似包括吳姓公務員母親的花束，花束上附有紙卡，寫著：「媽媽千呼萬喚祢到底在哪？媽媽的心都碎了。」令人相當鼻酸。

根據勞動部的調查，謝宜容在職期間，曾多次以高壓手段對下屬施壓，導致多名公務員身心受創。一名自稱曾任謝宜容下屬的網友透露，他自己過去也曾遭到職場霸凌，因長期工作壓力，身心俱疲，最終透過他人協助，才得以降調至其他單位。他描述，當時每天清晨4、5點因焦慮驚醒，想到辦公室內堆積如山的公文便感到壓力沉重。

該網友進一步指出，吳姓公務員的工作負荷量高達3至4人份，加上長時間加班，身心壓力可想而知。他提到，自己過去經常加班至深夜，生活作息完全被工作壓縮，導致長期焦慮，「單身、無家累、全心投入工作的同仁，反而成為主管最喜愛的員工，卻也承受最多壓力」。

針對吳姓公務員的悲劇，該名網友感慨：「善良的同仁往往是承受壓力最多的人，甚至可能做到犧牲自己。」有消息指出，吳家其他成員多為公務員，可能因高層壓力而選擇不公開發聲，希望爭取因公殉職，以獲得更高撫恤金。洪申翰強調，勞動部將全面檢討相關制度，避免類似事件重演，並再次承諾全力協助家屬維護權益。

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▲北基分署大樓外有民眾獻花悼念。（圖／記者戴上容攝）