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遭謝宜容霸凌輕生！北分署仍飄「金紙味」　同事：明明沒人在燒

（示意圖／報系資料照）

▲勞動部。（示意圖／報系資料照）

圖、文／CTWANT

勞動部勞動力發展署北分署39歲吳姓公務員疑遭分署長謝宜容霸凌，而在辦公室內輕生，勞動部11日公布重啟報告，顯示謝宜容確實有職場霸凌情形，並造成吳姓公務員生前莫大的壓力跟疲勞。如今又有疑似是謝宜容受害者跳出來在Threads爆料，稱想到以前被霸凌的情境還是會怕，更透露吳姓公務員已離世1個多月，但同事說很多人還是有聞到燒金紙的味道，但明明就沒人在燒。

有網友在Threads發文表示，吳姓公務員如今已離世1個多月，但同事說很多人還是有聞到燒金紙的味道，但北分署李明明沒人在燒，這也讓原PO質疑「吳員還在這晃嗎？這已經好幾次」，而且出殯當天，同事還聞到香的味道，當時他們怕是電線走火，但事後查看也正常。

原PO續稱，看到吳姓公務員清晨4、5點就去北分署上班，起初還想不透為何要這麼早進辦公室，後來才回想起自己以前的狀況，像是接了標案，明明是延續性標案，第2年只要從第4、5個步驟接著做，卻被謝宜容硬生生要求從頭開始，「要我自己寫簽說明廠商不好，要重新招標。」

原PO也痛批，雖然後續他因為扛不下壓力跑了，把爛攤子丟給別人，但離開舊單位的他，仍然因為此事導致心理創傷，很常電話響了都不敢接，身體還因為出狀況而去開刀休養，至今仍需每半年就回醫院檢查追蹤，「想到以前被霸凌的情境會怕，說起過去會怕。」

原PO也透露，辦公大樓1樓的外面花叢有不少人送花哀悼，其中吳姓公務員的媽媽也悲痛寫道：「兒，祢在哪裡？一個多月了，媽媽為什麼都等不到祢回來吃晚飯？媽媽千呼萬喚祢到底在哪？媽媽的心都碎了，媽媽好想你」，貼文曝光也讓網友直呼好令人心疼。

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