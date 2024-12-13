「逼深蹲、叫下屬自殺不算霸凌」挨批　邱泰源：調查結果很用心

▲衛福部長邱泰源受訪。（資料照／記者洪巧藍攝）



生活中心／台北報導

衛福部昨天公布8起霸凌檢舉案調查結果，其中引發爭議的「長照司長逼深蹲」、「社保司長叫下屬自殺表現誠意」都被認定「霸凌不成立」，遭外界批評，立委更呼籲重啟調查。對此，衛福部長邱泰源今（13）日上午回應，這次的調查小組是採用最高規格方式，「我想這個調查的結果已經是那麼用心，也做了廣度深度，我想應該都是依法在辦。」

衛福部共接獲8件疑似職場霸凌案件，昨確認職場霸凌3案成立、7人受處分，但5件遭檢舉的主管霸凌案都未被認定為霸凌，僅3件「非管理職」的霸凌案成立。

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立委陳昭姿在臉書貼文批評，被投訴的3位司長僅因「督導不周」被記過或申誡，副署長完全沒事，「衛福部是要告訴台灣社會，官位夠大就能為所欲為？」

陳昭姿指出，社保司長劉玉娟對下屬說「你們必須先自殺啊！你等人家來他殺」、「你要先自殺，一定要先表示你的誠意」，調查結果竟說這只是「不當比喻」，尚不構成霸凌，這分明是勞動部「立意良善」的翻版。

至於長照司司長祝健芳要求同仁「伏地挺身、深蹲」，被認定「司長沒有強迫，是用鼓勵方式」，和先前陳情者所說「不配合就會遭斥責」大相徑庭。她呼籲，衛福部應立刻重新、更全面深入地進行調查。

對此，邱泰源今上午受訪時表示，尊重4位外部專家跟3位內部專家，經過深度、廣度高規格調查的結果，一切都是依規定來辦理。

媒體質疑，逼人深蹲或者是要用輕生來表示誠意，畢竟有權力落差，為何調查結果都不成立霸凌。邱泰源說，任何一個事件都是要了解清楚，才不會好像被做不當的連結，這次調查小組採用最高規格方式，深度訪談將近100人，也做了廣泛的問卷，然後再做深度調查，也經過了非常多次的會議所出來的一個高規格的調查結果。

至於是否會重啟調查，邱泰源未正面回應，僅表示：「調查結果已經是那麼用心，也做了廣度深度，我想應該都是依法在辦。」

劉玉娟續留主秘職務也引發批評，邱泰源說，會產生被懷疑疑似霸凌的事件，都是人與人的互動比較需要再改善，所以先把她調離可能會比較多人與人互動的社保司司長職務。

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