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支持彈劾尹錫悅！同黨議員收到「死亡威脅」遭霸凌　明表決彈劾案

▲▼南韓執政黨國民力量國會議員金相旭贊成彈劾總統尹錫悅，14日上午在國會前發起一人示威，呼籲黨內議員投下贊成彈劾。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓執政黨國民力量國會議員金相旭贊成彈劾總統尹錫悅，13日上午在國會前發起一人示威，呼籲黨內議員投下贊成彈劾。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅3日發布戒嚴，派軍隊強闖國會與中選會，引發政局與社會動盪不安。尹錫悅昨（12）日在談話中表示，無論是彈劾、司法搜索，他都會奉陪到底。在此之際，國會預計明（14）日下午再度表決「尹錫悅彈劾案」。然而，一名贊成彈劾的執政黨國會議員聲稱，他收到黨內死亡威脅。

根據韓媒《News1》，南韓執政黨國民力量的所屬國會議員金相旭昨（12）日晚間登上CBS電台時事廣播節目「朴宰宏的一場勝負」時表示，自從他召開記者會公開表達贊成彈劾尹錫悅的立場後，就不斷遭到來自黨內外的死亡威脅與排擠霸凌，令他相當擔心害怕。

金相旭表示，「老實說，我收到很多死亡威脅，且被嚴重霸凌！其實我是一個性格謹慎的人，不輕易受到情感所影響，就連我祖父母過世後，我連一滴眼淚都沒有掉過。然而（戒嚴當天）為了前往國會參與解除戒嚴的議案表決，我心想，『即便我死了，如果能讓國民不流一滴血，這當然是該做事』，此後我開始能夠明辨是非。」

據悉，7日針對尹錫悅彈劾訴追案的第一次表決當天，金相旭回到國會議場投下了「反對彈劾」。不過，他也表示，一旦還有下一次的彈劾表決，他絕對會投下贊成票。

▲▼南韓執政黨國民力量幾乎全數議員中途離場，只剩下安哲秀、金睿智出席投票彈劾案。（圖／路透）

▲7日在國會進行的尹錫悅彈劾案表決中，南韓執政黨國民力量幾乎全數議員中途離場，只剩安哲秀、金睿智出席投票彈劾案，金相旭最後返回投票。（圖／路透）

金相旭在該電台節目上透露，自從戒嚴解除以後，他明確感受到社會贊成彈劾的氛圍，儘管黨內外許多人勸他「反對彈劾」，不過自從10日召開記者會公開表達「贊成彈劾」的意見後，便開始受到黨內外各種威脅。

儘管金相旭並未明確提到何種形式的威脅，但一同上節目的前國民力量國會議員金雄在旁解釋，「黨內的威脅內容，大概就是下一次國會議員選舉時，將不會再獲得黨內提名（擔任候選人）」；他表示，這是國會議員最介意的部分。

金相旭也表示，因為自己的選區是蔚山市南區甲，考量到蔚山、釜山、慶尚南北道是保守派政黨（國民力量）的傳統票倉，因此一旦他公開表明「贊成彈劾」，便會讓選區內的民眾深感錯愕、亂成一團。

他透露，自從他表示贊成彈劾後，保守派選民更預計13日下午2時，在蔚山當地黨部辦公室發起大規模抗議集會，使自己的人身安全受到威脅，「現在我根本不敢南下蔚山！」

▲▼國民力量13日選出「親尹錫悅派」權性東擔任院內代表，黨內意見分裂。（圖／達志影像／newscom）

▲國民力量13日選出「親尹錫悅派」權性東（左）擔任院內代表，黨內意見分裂。（圖／達志影像／newscom）

根據韓媒《朝鮮日報》，自從秋慶鎬辭去院內代表，而國民力量選出「親尹錫悅派」的國會議員權性東接替秋慶鎬，對於是否該以黨意號召議員在14日彈劾案表決投票，黨內面臨嚴重的意見分裂。黨代表韓東勳呼籲，黨內議員們應該依照自己的信念投下贊成彈劾；然而權性東卻表示，目前黨意仍是維持「反對彈劾」。

對此，金相旭13日上午8時20分起，在國會議事堂本館前開始始進行「贊成彈劾」的一人示威，呼籲黨內國會議員能夠於14日的彈劾案表決中投下贊成票，他表示尹錫悅是保守派的背叛者，一旦黨內繼續擁護尹錫悅，則保守派政治將走向滅亡。

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