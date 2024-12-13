台灣民意民調／42%反對國民黨廢年金改革　小草比藍支持者更挺廢年改

▲年金改革民調。（圖／台灣民意基金會提供）



記者杜冠霖／台北報導

台灣民意基金會今（13日）公布最新國政民調，對於國民黨主張廢除軍公教年金改革，民調顯示，三成六民眾贊成廢除、四成二不贊成，值得注意的是，民眾黨支持者有五成四贊成，比國民黨支持者的五成還多。台灣民意基金會示警，若國民黨意圖全面翻案，在民意層面是逆勢攻堅，將付出巨大政治代價。至於國民黨主張提高罷免門檻，則有四成五民眾贊成、四成四不贊成，社會意見相當分歧。

民調詢問，關於蔡英文政府2018年7月開始的軍公教年金改革，國民黨主張修法「停止遞減退休軍公教所得替代率」，也就是廢除軍公教年金改革。請問贊不贊成？民調數據顯示14.2%非常贊成，21.9%還算贊成，22.6%不太贊成，19%一點也不贊成，17.8%沒意見，4.4%不知道。

最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，三成六贊成廢除軍公教年金改革，四成二不贊成。不贊成比贊成多5.5個百分點。台灣民意基金會指出，目前台灣社會多數民意不支持停止進行中的軍公教年金改革。這項發現傳達了一個清楚訊息，那就是，國民黨力主停止軍公教年金改革，意圖全面翻案，在民意層面是逆勢攻堅，將付出巨大政治代價。

若與政黨支持傾向交叉比對，民進黨支持者有二成七贊成，六成不贊成；國民黨支持者，五成贊成，三成三不贊成；民眾黨支持者，五成四贊成，三成五不贊成；中性選民，三成贊成，二成七不贊成，四成三沒意見、不知道。

台灣民意基金會指出，從2016年到2024年共六次全國性調查，每一次調查都發現，多數或過半數人民都站在支持蔡英文軍公教年金改革這一邊。滿意者最高有55.9%，最低也有45.9%；同樣地，不滿意者最高達到44%，最低是33.3%。整體而言，軍公教年金改革一路獲社會主流民意力挺的軌跡相當清晰。

民調也詢問，關於民選公職人員罷免的問題，國民黨主張提高罷免門檻，「同意票數須超過被罷免人當選得票數」，請問您贊不贊成？結果發現：18%非常贊成，27.2%還算贊成，22%不太贊成，22.2%一點也不贊成，8.4%沒意見，2.1%不知道。

最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，四成五贊成「國民黨所主張提高罷免門檻「同意票數須超過被罷免人當選得票數」，四成四不贊成。贊成比不贊成多1個百分點。台灣民意基金會指出，這項發現傳達了一個個清楚的訊息，那就是，國人對國民黨這項修法主張，意見嚴重分歧，社會共識趨近於零。

若與政黨支持傾向交叉分析，民進黨支持者，二成一贊成，七成三反對；國民黨支持者，八成贊成，一成四反對；民眾黨支持者，六成一贊成，三成七反對；中性選民，四成四贊成，三成三反對。

台灣民意基金會指出，台灣現行民選公職人員罷免須「有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人數總數四分之一以上，即為通過」，規則簡單明瞭，施行多年並無滯礙難行之處。但因近期主要政黨嚴重對立，雙方動則宣稱祭出「大罷免」的手段，威脅對手，造成政局動盪，民眾漸感不耐，以致社會逐漸形成某種反罷免的氛圍。

台灣民意基金會認為，國民黨的解決辦法是提高罷免門檻，造成實質上凍結罷免制度，讓罷免制度運作不起來。國民黨的主張雖然缺乏學理依據，但竟然獲得社會某個程度的呼應，例如青壯選民一面倒支持，使整個社會對此項修法陷入嚴重分歧與對立的狀態。

此次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2024年12月9-11日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1083人，市話761人，手機322人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。