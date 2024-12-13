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大谷翔平排第2！日本小學生「最希望在鈔票上」排名曝　目黑蓮上榜

▲大聯盟道奇日籍球星大谷翔平。（圖／路透）

▲大聯盟道奇日籍球星大谷翔平。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

協助道奇隊拿下今年美國職棒世界大賽總冠軍的棒球球星大谷翔平，是當今大聯盟家喻戶曉看板人物，同時也是日本的驕傲。不過，日本教育機構近日針對小學生進行一項調查，詢問「最希望誰的臉能被印在紙鈔上？」結果大谷翔平僅排名第二，第一名答案令人意想不到。

日本通信教育講座機構「進研小學講座」從今年10月31日至11月22日，針對1萬6042名小學生進行問卷調查，當中問到「最希望鈔票上的人物是誰？」這個問題時，「自己」成為了第一名的答案，打敗了第二、第三名的「大谷翔平」與「媽媽」；男團Snow Man的成員「目黑蓮」和漫畫角色「哆啦A夢」則分別排在第四和第五名。

▲▼目黑蓮。（圖／翻攝自Instagram／sn_meguro.ren_official）

▲日本偶像男團「Snow Man」的人氣成員目黑蓮。（圖／翻攝自Instagram／sn_meguro.ren_official）

此外，在「最希望誰成為總理大臣」的調查中，「朋友」竟然獲得了第一名，接著是「母親」、「哆啦A夢」、「爸爸」和「老師」。而在「憧憬的對象」的排名中，「朋友」也是第一名，擊敗了第二至第五名的「母親」、「老師」、「大谷翔平」和「目黑蓮」。

事實上，大谷翔平是日本的棒球明星，今年在球場上達成了單季「50轟、50盜」的史詩級紀錄，並在球場外宣布與田中真美子結婚的消息，都引起了全球的關注。在這次的調查中，他在所有問題中都進入了前十名，也顯示出他在日本小學生心中的影響力。

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