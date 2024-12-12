長官嗆下屬「你先輕生表現誠意」　衛福部調查出爐：霸凌不成立

▲衛福部政務次長呂建德。（圖／記者李毓康攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

衛福部霸凌案調查結果今（12）日出爐，總計接獲8件疑似職場霸凌案件，最後確認職場霸凌3案成立，另5名司長、副署長等主管的案件不成立。其中，衛福部社保司長兼主秘劉玉娟飆罵下屬「每件案子都在自殺」、「你要先自殺表示誠意」一案，最終也是「霸凌不成立」。

彷彿勞動部霸凌案的翻版，衛福部社保司長兼主秘劉玉娟被投訴在健保署任職時霸凌下屬，11月29日更爆出飆罵健保署台北業務組的下屬：

[廣告]請繼續往下閱讀...

「寫出來的東西一定是死路一條啦！我從你們的言談和寫的東西就知道，每一件案子都在自殺，每一件案子都留下一大堆的地雷跟話柄。」

「我現在沒叫你寫，因為我也不期待你寫出來的東西是署長能看，你用講的，你會死啦！因為你平常跟我報告的，我都已經氣成這樣，你覺得署長會聽嗎？」

「但是你們必須要先自殺啊，你等人家來他殺，那都一把火了啦，你要先自殺，你要先表示你的誠意啊，如果你們在那個會上還在講說巴拉巴拉，等死啊！那心態都不對。」

針對錄音檔，衛福部次長呂建德11月30日表示，相關證據都在調查中，一定秉持毋枉毋縱原則，但這也涉及公務員名譽跟身分權，絕對要謹慎小心，請外界給衛福部時間做妥善處置。

衛福部霸凌案調查本月12日出爐，其中8件疑似職場霸凌案件僅3件成立，但有6件被懲處。

呂建德表示，長照司祝姓司長、社保司司長兼任主秘劉玉娟、健保署陳姓副署長、社工司蘇姓司長、國會組張姓組長等5人霸凌案皆未成立，僅其中長照司、社保司、社工司長涉及管理不周、行為與言語不當等因素，遭記過申誡；社保司長續擔任主秘但司長職務免兼。

衛福部指出，社保司長劉玉娟任內以「不當比喻」要求同仁須自我找出問題嚴重性才不會被「他殺」，調查認定該主管確實用語及比喻失當，造成同仁不必要的壓力，尚未構成職場霸凌要件，但對工作執行仍造成不良後果，核予申誡2次、免兼其社保司長之主管職。

呂建德解釋，該案主要因社保司屬於業務單位，可能和下屬有領導統御的問題，業務相處，所以採取這樣調離措施。

▼衛福部公布霸凌案調查結果。（圖／衛福部提供）

