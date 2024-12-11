323瓶「致命病毒樣本」消失！澳洲實驗室重大漏洞　至今下落不明

▲ 澳洲當局時隔1年多才公布實驗室樣本遺失的消息。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲昆士蘭州政府9日宣布，該州公共衛生部門一間實驗室去年8月遺失數百份致命病毒樣本，至今下落不明，稱之為「重大生物安全漏洞」，所幸對社區未構成風險。政府已指示衛生部門查明這起「不可接受的疏失」，防止類似事件重演。

根據官方聲明，遺失的樣本包括323瓶傳染病樣本，包括亨德拉病毒（Hendra virus）、麗沙病毒（Lyssavirus）及漢他病毒（Hantavirus）。其中亨德拉病毒為澳洲特有的人畜共通傳染病，漢他病毒可導致嚴重疾病或死亡，麗沙病毒則可引發狂犬病。

目前不清楚樣本是遭竊或被銷毀，但現階段無證據表明社區存在風險。昆士蘭州政府已啟動調查，將全面檢視實驗室運作政策與程序，並將合規性與員工行為納入考量，衛生部也已採取主動措施，包括重新培訓員工及庫存審查。

波士頓東北大學AI與生命科學專家斯卡皮諾博士（Sam Scarpino）指出，這起事件可說是「嚴重生物安全疏失」，儘管這些病原體在人與人間傳播能力有限，演變成流行病的風險極低，但對人類致死率極高。

斯卡皮諾說明，「有些漢他病毒致死率高達15%，是新冠病毒的100倍以上，其他漢他病毒嚴重程度也和新冠相當」，且3種病原體對動物和牲畜皆具高危險性。

昆士蘭首席衛生官員吉拉德（John Gerrard）對此重申，並無證據表明存在公共風險，因病毒樣本在低溫以外的環境下會迅速失去傳染性，樣本也不太可能被當成一般廢棄物丟棄。他補充，過去5年內昆士蘭未發現任何亨德拉病毒或麗沙病毒感染病例，澳洲境內也無漢他病毒確診個案。

不過斯卡皮諾仍警告需追查樣本下落，以確認完全消除暴露風險。他指責，政府在事發逾1年後才公開消息「不可接受」，並呼籲增加對病原體生物安全的投資及透明度，以避免類似事件再次發生。