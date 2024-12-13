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年終暖心回顧！foodpanda 攜手商家走過挑戰 　租費減免、金食獎、免費宣傳滿滿支持不間斷

▲▼新圖,foodpanda,年終暖心回顧,商家,foodpanda金食獎頒獎典禮。（圖／記者楊智雯攝）

▲2024年 foodpanda 金食獎頒獎活動，共頒發21個獎項，表揚81家商家。（圖／foodpanda提供，下同）

消費中心／綜合報導

一轉眼又到了年終時刻！回顧這一年來挑戰不少，一連多個颱風影響帶來災情，至少放了5天颱風假，工作節奏全被打亂，物價持續上漲影響餐飲業， foodpanda不僅是外送餐點的管道，更是與商家並肩作戰，一同承受壓力的最佳戰友，颱風時提供災區商家期租費減免服務，協助至少 650 家商家減免租費、協助美食宣傳，還舉辦「 foodpanda 金食獎頒獎典禮」表揚了在餐飲領域展現卓越表現的商家，以實際行動支持合作夥伴，作為商家餐飲事業上最堅實的支持者！

對許多小型商家而言，忙著出餐、供餐就已經很忙了，已經無暇且沒預算再多做宣傳活動，將每個商家的需求放在心上的 foodpanda ，2024年6月推出熊亮眼貼紙活動，邀五星、百萬、優質商家，拍出店內貼 foodpanda 貼紙的照片即可參加抽獎，狂吸近 17,000 間商家參與，有機會獲得美食部落客免費到店寫推薦文、 foodpanda APP美食金、胖胖達周邊好禮協助宣傳之外，更於10月首度大規模匯聚百大頂尖餐飲品牌的商家合作夥伴，舉辦第一屆「 foodpanda 金食獎頒獎典禮」，共頒發21個獎項、表揚81家合作夥伴商家，讓商家的宣傳更有力！

▲▼新圖,foodpanda,年終暖心回顧,商家,foodpanda金食獎頒獎典禮。（圖／記者楊智雯攝）

▲2024年 foodpanda 百萬人氣商家獲得認證貼紙。（圖／foodpanda提供，下同）

不管你身在何處，手指輕點 foodpanda ，人氣餐廳餐點馬上外送給你，不少美食店家因 foodpanda 而爆紅，在社群名氣大增！2024年 foodpanda 不僅持續外送餐點，更帶來滿滿驚喜與行動支持商家，盤點這一年來，春節期間推出「胖達招財龍吼禮」抽獎活動，參加就能抽福袋拿好禮，吸引 3,171 家商家參與，中秋佳節更打造趣味滿點的「胖達登月球」互動答題，即有機會贏取美食金和中秋禮盒，不只如此， foodpanda 不定期提供一對一商家諮詢服務，專業顧問團隊全程協助優化外送流程，幫助商家提升營運效能，以各式創新活動和實際行動，協助商家事業蒸蒸日上！

▲▼foodpanda,年終暖心回顧,商家,foodpanda金食獎頒獎典禮。（圖／foodpanda提供）

▲2024一整年 foodpanda 為了合作商家舉辦了各式各樣的活動，從農曆新年的胖達招財龍吼禮，到年底的商家專屬諮詢服務，展現出品牌對商家的重視。

無論是專注異國料理，還是深耕在地特色，追求永續經營、努力打造友善消費環境的商家， foodpanda 都看在眼裡並且大力支持，讓餐飲夥伴感受到心暖暖！同心圓水晶紅豆餅的陳老闆回憶首次開通 foodpanda 的興奮表示「記得第一天收到外送訂單時，覺得這是一個全新的挑戰，充滿樂趣」，誠記越南麵食館的杜老闆則說「經營餐廳最重要的是被看見、被重視，這感覺真的很棒」，食指大丼的楊老闆鼓勵同行「不要因害怕抽成而失去更多客人的機會」，東門餃子館的趙老闆更自信地說「我們不只歡迎客人上門，也讓美味輕鬆到家」，這些來自夥伴們的真摯分享，成為 foodpanda不斷進步的動力！

▲▼foodpanda,年終暖心回顧,商家,foodpanda金食獎頒獎典禮。（圖／foodpanda提供）

▲2024年11月舉辦 foodpanda 感謝有您活動，感謝商家們長期以來的陪伴與支持，期待攜手共創精彩未來。

將合作夥伴當作家人、朋友般貼心對待的 foodpanda ，在這充滿挑戰的一年裡，與各位老闆一同攜手迎接每一個高峰與低谷，展望2025， foodpanda 期待與更多優秀商家一起攜手，再創造精彩的餐飲事業的藍圖，讓美味傳遞到更多家庭！

立即查看2024年度精彩回顧►https://pse.is/6tq8tr

立即成為 foodpanda 合作夥伴！►https://pse.is/6tq9xz

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