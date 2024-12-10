2大外送平台合併案延長審議　外送員工會嗆公平會應「直接否決」

▲國民黨團與外送業者代表召開記者會，就兩大外送平台合併案，質疑公平會刻意拖延。（圖／國民黨團提供）

記者鄭佩玟／台北報導

今年5月Uber Eats宣布併購foodpanda台灣外送事業後，行政院公平會原定在12月19日做出准駁決定，公平會昨晚卻突然對外宣布延長審查60天，延後到明年3月11日，並重新界定市場和估算最新的市佔率。國民黨立法院黨團今（10日）召開記者會質疑，延長審議期限就是要放水；全國外送產業工會、外送員代表也指出，現在肉眼即知兩大外送平台合併的高市佔率，就該直接否決、拒絕合併。

全國外送產業工會發言人蘇柏豪質疑，公平會要再重新計算市佔率，是要如何再重新界定市佔率？是放寬？還是縮減？公平會在12月4日召開一場所謂的專家學者和產業界會議，拒絕工會一再要求參與，是在黑箱作業嗎？如此將導致餐飲、外送員和消費者三方受害。

蘇柏豪續指，過去勞動部勞動關係司長帶著工會代表與外送平台業者溝通，放寬外送員酬勞，卻遭到該平台亞太區公關總監直接拒絕，聲稱台灣目前沒有法令依據，一切按照公司既有政策，政府已經遇到態度強硬的平台業者，還要繼續軟弱下去？

外送員代表徐國倉也說，根據民調顯示，無論是餐飲業、消費者和外送員，高達八成反對外送平台合併，真的不知道公平會為何還要一拖再拖？這不禁令人質疑公平會是否有任何利益？在外送沒有專法的情況下，變成平台業者說了算，甚至有滿意度100％的外送員，平台突然一句話就將外送員停權，生活頓時陷入困境。請問政府，外送員勞權保障在哪裡？公平會還要放任獨占，成為新的怪獸嗎？

國民黨團副書記長王鴻薇表示，公平會突然宣布延長60天，理由是重新計算兩大平台合併後的市佔率，難道這代表公平會準備放水？事實上，兩大外送平台合計市佔率高達80％，已經到了壟斷市場的局面，而公平會卻要再重新計算市佔率，背後到底是受到什麼壓力？

王鴻薇說，朝野立委都非常關心兩大外送平台合併案，行政院長卓榮泰、前勞動部長何佩珊曾公開反對合併案，為什麼公平會應該做出准駁時，卻不願做出決定？難道這裡面存有太多貓膩？

王鴻薇提到，今年5月傳出兩大外送平台申請合併計畫後，公平會陸續在全國召開4場公聽會，根據公聽會會議紀錄，包括餐飲團體、外送員團體和消保團體，沒有任何一方團體支持合併案，擔心合併後造成外送市場、外送勞權的衝擊，以及餐飲業者為了利潤，不得不轉嫁給消費者吸收，會造成外食成本增加，結論是百害而無一利，那麼，公平會為何要延長准駁時間？

國民黨立委楊瓊瓔批，公平會這半年多來拖拖拉拉，到現在還說要重新評估市佔率？其中是否有外力介入、或想要調整市佔審查標準？公平會都應講清楚說明白，絕不能出現「補考補到過」的不公平戲碼，在審查期限前突然說要再延，令人質疑是否早有預謀、甚至有其他考量。

楊瓊瓔更質疑，公平會總共7名委員中，含主委李鎂、副主委陳志民等4委員的任期，將在明年1月31日到期。9月底時李鎂竟然說，若人事案卡關，造成剩下委員人數少審查將流會、需在時間內裁決的合併案就可以直接過關；且李鎂曾說，公平會人事案不過，若到時外送平台合併案還沒審完，就可能通過，這是在情勒、綁架全民，要求大家直接買單人事案嗎？還是用程序來阻撓國會對於公平會人事的實質審查？操弄程序護航自己？

國民黨立委洪孟楷強調，立法院在上一屆就已經率先提出外送員、外送平台專法，國民黨團要求勞動部洪申翰部長清楚表達態度，是贊成合併還是反對？要不要保障、捍衛外送員勞權？要不要推動外平台產業專法？國民黨團將會列入下會期優先法案推動。

