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凌晨叫外送「發票中獎運最旺」　foodpanda首揭發財美食排行

▲▼foodpanda發票中獎大揭秘。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda首度揭露中獎發票數據資料。（圖／foodpanda提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

外送平台「foodpanda」在2023年至2024年開出超過120萬張中獎發票，總中獎金額更是飆破2.5億元。業者今（9）日首度揭露最容易中獎縣市以及中獎率最高的外送品項。

foodpanda首度公開中獎發票數據，全台「3大中獎福地」依序是「桃園」、「高雄」、「台中」，且在周日下單中獎率最高達40%、周三小周末則直衝35%，同步觀察到凌晨12時至2時是發票中獎的高峰時段，可以看出中獎時間是消費者靠外送犒賞自己的療癒時刻。

▲▼foodpanda發票中獎大揭秘。（圖／foodpanda提供）

▲台中靠鴨肉飯中發票機率高。

▲▼foodpanda發票中獎大揭秘。（圖／foodpanda提供）

▲高雄幸運美食是肉燥飯。

加碼曝光3縣市的「發財3寶」，桃園消費者最愛訂奶茶三兄弟、珍珠奶茶、蚵仔麵線；高雄的幸運美食是肉燥飯、鮮奶茶、牙齒肉圓；台中則靠鴨肉飯、薯條及鍋貼帶來中獎小確幸。

▲▼Uber Eats請會員吃「詹記麻辣火鍋」生日套餐。（圖／記者蕭筠攝）

▲Uber Eats找來詹記開設聯名快閃店。（圖／記者蕭筠攝，下同）

另，Uber Eats近日為歡慶8周年，驚喜攜手「詹記麻辣火鍋」敦南店開設聯名快閃店，即日起至2025年1月3日限時開跑，凡Uber One會員到店用餐出示會員身份，即可免費兌換鴨血或豆腐半份（每日限量，每桌僅可兌換1次）；加碼拍照打卡分享還可參加夾娃娃機，有機會抽中限定包裝蠟燭組、會員優惠序號及詹記會員點數。

▲▼Uber Eats請會員吃「詹記麻辣火鍋」生日套餐。（圖／記者蕭筠攝）

▲會員有機會免費吃「詹記麻辣火鍋」生日套餐。

Uber Eats更加碼送出6組詹記生日套餐（2024年12月7日至12月22日周末共計6場），凡為Uber One會員於APP完成問卷即可擁有抽獎資格，中獎的6位幸運兒最多可帶10人（含自己）一起享用澎湃詹記火鍋。詹記也首度上架Uber Eats，只要動動手指也能在家爽嗑美食。

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