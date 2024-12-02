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Uber Eats請吃詹記火鍋！1人中獎10人同行　還送免費鴨血、豆腐

▲▼Uber Eats請會員吃「詹記麻辣火鍋」生日套餐。（圖／記者蕭筠攝）

▲Uber Eats找來詹記打造聯名快閃店。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

歡慶8周年，外送平台「Uber Eats」找來超人氣麻辣鍋名店「詹記麻辣火鍋」合作，不僅打造聯名快閃店，還讓詹記強勢上架平台，讓消費者免預約就能在家吃到麻辣滋味；加碼大手筆送出6組生日套餐，1人中獎10人同行，可以揪親朋好友一起在專屬Uber One會員生日包廂開趴。

▲▼Uber Eats請會員吃「詹記麻辣火鍋」生日套餐。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼Uber One會員拍照打卡還可參加夾娃娃機活動。

▲▼Uber Eats請會員吃「詹記麻辣火鍋」生日套餐。（圖／記者蕭筠攝）

Uber Eats宣布攜手「詹記麻辣火鍋」敦南店開設聯名快閃店，即日起至2025年1月3日限時開跑，凡Uber One會員到店用餐出示會員身份，即可免費兌換鴨血或豆腐半份（每日限量，每桌僅可兌換1次；加碼拍照打卡分享還可參加夾娃娃機，有機會抽中限定包裝蠟燭組、會員優惠序號及詹記會員點數。

▲▼Uber Eats請會員吃「詹記麻辣火鍋」生日套餐。（圖／記者蕭筠攝）

▲Uber Eats請會員吃「詹記麻辣火鍋」生日套餐。

Uber Eats更加碼送出6組詹記生日套餐（2024年12月7日至12月22日周末共計6場），凡為Uber One會員於APP完成問卷即可擁有抽獎資格，中獎的6位幸運兒最多可帶10人（含自己）一起享用澎湃詹記火鍋。詹記也首度上架Uber Eats，只要動動手指也能在家爽嗑美食。

▲▼foodpanda合作王品集團。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda今年10月獨家合作王品集團。（圖／foodpanda提供）

另，foodpanda則是在10月獨家攜手王品集團，獨家上架旗下21個品牌共380道美食，並以人氣火鍋「石二鍋」最熱門，短短1周狂賣超過1萬鍋，而牛排類訂單量也增加2成、鐵板燒類則有1.4倍增幅，業績亮眼。

foodpanda透露銷售品項部分，王品牛排的「經典牛小排5盎司」勇奪牛排類銷售冠軍，而西堤牛排的「時令海鮮焗飯」及享鴨的「獨門蒜酥鴨」則是內行人必點的明星菜色；火鍋類中，石二鍋的「招牌石頭鍋」位居銷售榜首，日式料理類的豬肉主餐佔點單率接近5成，其中以品田牧場的「腰內豬排丼」位居第一。

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