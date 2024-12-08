Uber Eats「12月限定優惠」懶人包！肯德基、胖老爹買1送1

▲Uber Eats12月限定優惠懶人包。（圖／Uber Eats提供）

記者蕭筠／台北報導

外送平台「Uber Eats」12月限定優惠來了，不僅有肯德基咔啦雞腿堡、必勝客比薩通通買1送1，還網羅指定店家可享精選品項買1送1，超殺好康一次看。

●全用戶優惠

1. 即日起至12月17日凡輸入優惠碼「我愛肯德基」，即可享「肯德基咔啦雞腿堡買1送1」；Uber One會員則獨享指定蛋撻絕配餐6折優惠，以及輸入優惠序號滿350元現折50元，優惠數量有限，送完為止。

2. 即日起至12月17日免優惠碼可享「必勝客指定個人比薩買1送1」，優惠數量有限，送完為止。

3. 即日起至12月17日免優惠碼可享「老先覺蛤蜊絲瓜鍋 、厚實龍骨鍋、胡椒辛味鍋打85折」優惠，優惠數量有限，送完為止。

4. 即日起至12月17日免優惠碼可享「潮味決豚骨拉麵、辣麼香川味炙燒牛拉麵、鹹蛋黃金沙拉麵打85折」優惠，優惠數量有限，送完為止。

5. 即日起至12月17日免優惠碼可享「麵匡匡指定套餐打88折」優惠，優惠數量有限，送完為止。

6. 即日起至12月17日免優惠碼可享「胖老爹指定品項買1送1」優惠。優惠數量有限，送完為止。

7. 即日起至12月17日凡輸入優惠碼「吃飽飽」，即可享「指定商家精選品項買1送1」優惠，精選商家包括五花馬水餃館、Q Burger、曾氏福建炒麵、勁請享用健康廚房、Mister Donut等；Uber One會員則可享輸入指定優惠序號滿350元打85折優惠，最高現折70元，優惠數量有限，送完為止。

8. 即日起至12月17日凡輸入優惠碼「吃暖暖」，即可享「指定商家精選品項買1送1」優惠，精選商家包括麗媽四季鍋、男子漢拉麵食堂、萬華麻油雞、嚐相思酸菜魚、雙月食品社等；Uber One會員則可享輸入指定優惠序號滿350元打85折優惠，最高現折70元，優惠數量有限，送完為止。

●Uber One方案會員獨享優惠

1. 即日起至12月17日免優惠碼可享「鶴茶樓芝麻糊奶蓋奶茶、蓋式芝麻糊凍奶茶買1送1」優惠，優惠數量有限，送完為止。

▲foodpanda12月限定優惠碼一次看。（圖／業者提供）

另，外送平台「foodpanda」也有12月限定優惠，這個月祭出必勝客比薩買1送1、星巴克指定飲品第2杯5折、漢堡王指定套餐半價吃等超殺好康，還有一系列激省優惠碼要收，提醒優惠碼須為線上付款才可使用，數量有限、兌完為止。詳細優惠資訊請看「foodpanda「12月超殺優惠碼」來了！漢堡王半價吃、必勝客買1送1」。