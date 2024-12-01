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foodpanda「12月超殺優惠碼」來了！漢堡王半價吃、必勝客買1送1

▲▼foodpanda。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda12月限定優惠碼來了。（圖／foodpanda提供）

記者蕭筠／台北報導

外送平台「foodpanda」12月限定優惠來了，這個月不僅有必勝客比薩買1送1、星巴克指定飲品第2杯5折、漢堡王指定套餐半價吃等超殺好康，還有一系列激省優惠碼要收，提醒優惠碼須為線上付款才可使用，數量有限、兌完為止。

●pandapro優惠 
1. 即日起至1月1日凡輸入優惠碼「冬吃西吃」，pandapro指定用戶可享「美食外送下單滿額打79折」優惠，最高現折150元，每人限用2次，數量有限、兌完為止。

●超級會員日優惠 
1. 12月4日限時1天凡輸入優惠碼「PRODAY49」，pandapro會員可享「肯德基下單滿329元打7折」優惠，最高現折120元，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

2. 12月11日限時1天凡輸入優惠碼「PRODAY50」，pandapro會員可享「SUKIYA下單滿329元打7折」優惠，最高現折120元，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

3. 12月11日限時1天凡輸入優惠碼「PRODAY50」，pandapro會員可享「拿坡里下單滿529元打7折」優惠，最高現折180元，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

4. 12月18日限時1天凡輸入優惠碼「PRODAY51」，pandapro會員可享「吮指王下單滿299元打7折」優惠，最高現折100元，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

5. 12月18日限時1天凡輸入優惠碼「PRODAY51」，pandapro會員可享「福勝亭下單滿499元打7折」優惠，最高現折170元，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

6. 12月25日限時1天凡輸入優惠碼「PRODAY52」，pandapro會員可享「王品集團下單滿549元打7折」優惠，最高現折180元，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

●12月周四4折優惠
1. 即日起至1月1日期間，每逢周四限定免優惠碼可享「肯德基、添好運、了凡油雞燒臘下單滿400元現折150元」，不限使用次數，部分分店不適用。

2. 即日起至1月1日期間，每逢周四限定免優惠碼可享「拿坡里、福勝亭、拉亞漢堡下單滿250元現折80元」，不限使用次數，部分分店不適用。

3. 即日起至1月1日期間，每逢周四限定免優惠碼可享「肯德基、必勝客下單滿150元現折60元」，不限使用次數，部分分店不適用。

4. 即日起至1月1日期間，每逢周四凡輸入優惠碼「十二週四四折」可享「指定餐廳下單滿329元現折135元」，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲漢堡王可享指定套餐半價吃優惠。（示意圖／業者提供）

●美食外送優惠
1. 即日起至1月1日上午6時至晚上9時59分期間凡輸入優惠碼「冬省西省」，即可享「美食外送下單滿額打75折」優惠，數量有限、兌完為止。

2. 即日起至1月1日凡輸入優惠碼「十二在地名店」，即可享「美食外送指定店家下單滿額打8折」優惠，最高現折80元，每人限用1次，限消費達指定金額使用線上付款方可使用，數量有限、兌完為止。

3. 即日起至1月1日凡輸入優惠碼「冬吃達吃」，即可享「美食外送指定店家下單滿799元打85折」優惠，最高現折150元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

4. 12月7日至12月10日凡輸入優惠碼「微風年終慶」，即可享「微風集團旗下指定餐廳下單滿599元打79折」優惠，最高現折150元，每人限用1次，每日數量有限、兌完為止。

5. 即日起至12月31日期間每逢周二輸入優惠碼「週二星享日」，即可享「星巴克指定專區下單滿額現折70元」優惠，數量有限、兌完為止，部分分店不適用。

6. 即日起至12月10日免優惠碼可享「香草風味那堤」、「特選馥郁那堤」、「福吉茶那堤」、「焦糖可可碎片星冰樂」第2杯5折優惠，部分分店不適用。

7. 12月11日至12月26日免優惠碼可享「特選馥郁那堤」、「可可瑪奇朵」、「阿里山蜜柚烏龍青茶」、「巧克力可可碎片星冰樂」第2杯5折優惠，部分分店不適用。

8. 即日起至12月9日免優惠碼可享「漢堡王花生培根脆雞感恩餐5折」優惠，部分分店不適用。

9. 12月3日至12月16日免優惠碼可享「漢堡王雙起士牛堡輕巧餐打8折」、「漢堡王烤雞腿培根堡滿足餐打5折」優惠，部分分店不適用。

10. 12月10日至12月23日免優惠碼可享「漢堡王勁濃安格斯牛堡單人餐打75折」、「漢堡王安格斯雙人滿足餐打5折」優惠，部分分店不適用。

11. 12月18日至12月31日免優惠碼可享「漢堡王捲捲德腸系列套餐打75折」優惠，部分分店不適用。

12. 即日起至1月1日凡輸入優惠碼「冬吃必勝客」，即可享「必勝客下單滿449元打85折」優惠，最高現折100元，每人限用1次，部分分店不適用。

13. 即日起至12月30日免優惠碼可享「必勝客嫩牛鮮蝦奢華獨饗套餐盒打75折」、「必勝客嫩牛大蝦起司比薩打75折」優惠，部分分店不適用。

14. 即日起至1月1日免優惠碼可享「必勝客指定口味小比薩買1送1」，部分分店不適用。

15. 即日起至1月1日免優惠碼可享「肯德基川麻湘辣紙包雞X餐2件打 75折」，部分分店不適用。

16. 即日起至12月31日凡輸入優惠碼「冬日啃德基」，即可享「肯德基下單滿359元現折60元」優惠，數量有限、兌完為止，部分分店不適用。

17. 即日起至12月31日凡輸入優惠碼「冬日啃蛋塔」，即可享「肯德基下單滿279元現折30元」優惠，數量有限、兌完為止，部分分店不適用。

●外帶自取優惠
1. 即日起至1月1日凡輸入優惠碼「外帶冬西」，即可享「指定店家外帶自取下單滿179元打9折」優惠，單筆現折30元，每人限用3次，數量有限、兌完為止。

2. 即日起至1月1日期間每日下午2時至5時凡輸入優惠碼「冬喝西喝」，即可享「指定飲品店家外帶自取滿179元打8折」優惠，最高現折50元，每人限用3次，數量有限、兌完為止。

▲▼foodpanda。（圖／foodpanda提供）

▲生鮮雜貨享有滿額折扣。（圖／foodpanda提供）

●生鮮雜貨優惠
1. 12月3日限時1天凡輸入優惠碼「冬補初一」，指定用戶可享「生鮮雜貨精選店家下單滿額打8折」優惠，最高現折250元，部分精選店家須滿低消1099元、部分精選店家須滿低消799元、其餘精選店家須滿449元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

2. 12月17日限時1天凡輸入優惠碼「冬補初十五」，指定用戶可享「生鮮雜貨精選店家下單滿額打8折」優惠，最高現折250元，部分精選店家須滿低消1099元、部分精選店家須滿低消799元、其餘精選店家須滿449元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

3. 即日起至12月14日凡輸入優惠碼「冬令進補」，指定用戶可享「生鮮雜貨精選店家下單滿799元打8折」優惠，最高現折200元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

4. 12月8日至12月14日凡輸入優惠碼「冬買麵包」，指定用戶可享「生鮮雜貨精選烘焙糕點下單滿599元打79折」優惠，最高現折150元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

5. 12月20日限時1天凡輸入優惠碼「冬買小寶貝」，指定用戶可享「生鮮雜貨店家（母嬰用品、藥局等）下單滿849打79折」優惠，最高現折200元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

●聯名卡專屬優惠 
1. 即日起至12月31日凡使用中國信託foodpanda聯名卡並輸入優惠碼「冬日刷這張」，即可享「美食外送下單滿279元領25%胖達幣回饋」優惠，最高回饋100胖達幣，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

2. 即日起至12月31日凡使用中國信託foodpanda聯名卡並輸入優惠碼「冬日刷這張」，即可享「生鮮雜貨外送下單滿699元領25%胖達幣回饋」優惠，最高回饋250胖達幣，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

3. 即日起至12月31日凡使用中國信託foodpanda聯名卡並輸入優惠碼「冬日刷這張」，即可享「外帶自取下單滿179元領25%胖達幣回饋」優惠，最高回饋100胖達幣，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

4. 即日起至12月31日凡使用中國信託foodpanda聯名卡並輸入優惠碼「省省刷達美樂」，即可享「達美樂下單滿499元領15%胖達幣回饋」優惠，最高回饋100胖達幣，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

▲▼foodpanda中國信託聯名卡。（圖／foodpanda提供）

▲使用聯名卡可享有胖達幣回饋。（圖／foodpanda提供）

●信用卡優惠 
1. 即日起至12月31日凡輸入優惠碼「psop22」且為首次使用線上付款者，全平台下單滿200元現折100元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

2. 即日起至12月31日「JCB信用卡獨家優惠」，於全平台下單滿300元並輸入優惠碼「psjcb412」，即可享現折100元優惠，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

3. 即日起至12月31日「中國信託LINE PAY卡獨家優惠」，於全平台下單滿260元並輸入優惠碼「psctbc412」，即可享現折20元優惠，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

4. 即日起至12月31日「中國信託LINE PAY卡獨家優惠」，期間每日上午5時30分至11時，於全平台下單滿200元並輸入優惠碼「psctbce412」，即可享現折15元優惠，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

●pandago即時快遞優惠
1. 即日起至1月1日首次使用pandago服務者，凡輸入優惠碼「快送」即可享「運費5折」優惠，最高現折80元，數量有限、兌完為止。

2. 即日起至1月1日凡輸入優惠碼「冬送西送」，即可享「pandago運費滿90元打85折」優惠，最高現折20元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

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