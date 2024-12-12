創作與傳承　打造台東原住民族劇場

▲打造台東原住民族劇場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提供原住民族表演藝術、樂舞展演專業場地，培育更多藝術人才，台東縣政府整建國立台東大學台東校區PU館作為原住民族劇場，12日辦理動土典禮，台東縣長饒慶鈴與多位地方民意代表、文化界人士及族人代表共同見證此歷史性的一刻，象徵臺東推動原住民族樂舞產業發展的重要里程碑，預計將在115年完工。

饒慶鈴表示，台東是全台原住民族文化最豐富多元的縣市，這座原住民族劇場的興建，不僅將是保存與發揚原住民族樂舞文化的重要空間，更是展示原住民族創作力與藝術才華的舞台。未來劇場完工後，具備多功能的文化表演空間，將成為原住民族藝術交流、文化教育及國際推廣的重要基地，並將以此劇場為核心，積極推動南島文化藝術交流，期盼讓台東成為全球南島民族文化藝術的匯聚之地。

台東縣近年來藝文展演活動相當蓬勃發展，縣府積極尋找中小型演出空間，特別感謝國立台東大學的支持，以及所有參與規劃和推動此計畫的夥伴們，讓這份文化願景得以逐步實現，未來，縣府將以劇場為基地，推動一系列幕前表演者及幕後劇場技術人員的培訓計畫，包括音樂創作、燈光技術、舞臺設計及表演藝術等領域。相信台東原住民族劇場的落成，將為原住民族文化注入更多活力，讓我們的下一代能在此感受到文化的深度與力量。

台東縣原住民族行政處指出，近年縣府積極推動原住民族樂舞人才培育，透過風起原舞‧樂動台東、母語電音、錄音室設備、燈光技術及音樂行政等人才培訓計畫，培育了許多幕前幕後的樂舞人才。此座劇場將成為族人樂舞與藝術文化創作的重要樞紐，除了提升台東藝文實力的能見度外，也將為族人提供更多的演出機會，同時吸引更多國內外藝術家來台東交流合作，促進樂舞文化與經濟發展。

原民處進一步說明，劇場包括專業的表演場地、大排練室、展示空間及約300人席次，提供多元、小巧、實驗性質較高的展演空間，工程經費1億8,800萬元。未來縣府將持續推動多項文化建設，致力於讓原住民族文化不僅被保存，更能隨著時代發展創造新的價值。今天的動土儀式，正是開啟台東原住民族樂舞文化發展新篇章的一刻，期待未來劇場的落成，能吸引更多國內外旅客走進劇場，感受原住民族文化的深厚底蘊與無窮魅力。