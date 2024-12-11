客委會「收冬戲」移師源聖宮　警局副分局長詐騙案例報你知

▲警局副分局長詐騙案例講乎你哉。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



由客委會所舉辦的「收冬戲」，於10日18時，移師至台東縣鹿野鄉瑞源村「源聖宮」熱鬧演出，除此之外還有小吃及遊樂攤位，吸引近500位鄉民共襄盛舉。關山警察分局運用此難得的機會，協調主辦單位，由副分局長温綮騫率同偵查隊副隊長陳建安、警員魏子翔及瑞源派出所副所長王利平，以手舉牌於臺前宣講遭詐千萬案例，藉此提醒民眾，投資要選擇正規管道，以免一生積蓄轉瞬間付諸東流。如遇疑似詐騙，請民眾謹遵「1聽2掛3查證」的防詐三步驟，以確保自身財產之安全。

「咚咚咚咚…」！鼓聲打響「收冬戲」的序幕，接著由客家大哥姐演唱傳統歌曲，現場數百人齊聚，人聲鼎沸好不熱鬧，驅走冬季的寒意。關山警察分局除執行活動的交通及維安勤務外，另由副分局長温綮騫於收冬戲正式開演前，於臺前宣講千萬遭詐案例及防詐三步驟，藉此喚起民眾警覺心。

温綮騫指出，轄內有位自金融行業退休的民眾，於網路上看到投資「虛擬貨幣」的廣告，並打著「低風險」、「穩賺不賠」及「高獲利」等口號，吸引到他投資，殊不知從此掉入詐騙集團所設下的陷阱。詐騙集團透過提供給投資者的APP中，從後台操控輸入高額的獲利數字，欺騙投資人繼續「入金」，就能將高額獲利順利領回。但是當他要「出金」時，就謊稱需要投入相對的資金才能領取。投資人未取得前面所投入的資金及獲利，不得不再次拿錢投入這「錢坑」，等到完全被詐騙集團榨乾後，隨即人間蒸發，一生辛辛苦苦賺的錢就泡湯了。

所以再次呼籲民眾，若有所疑慮，請務必遵循「1聽2掛3查證」的防詐三步驟，並且撥打165防詐騙專線，或110報案專線，亦可前往各分駐(派出)所臨櫃諮詢，員警皆非常樂意為民眾服務，以守護大家的財產安全。民眾對於警察的用心宣導，給予熱烈掌聲表示肯定。

關山警察分局表示，因LINE、FB(臉書)、IG、twitter(推特)及youtube等網路影音社群，已深入民眾的日常生活，詐騙集團利用「高收益及無風險」的一頁式廣告吸引民眾加入，再以許多人都因此發大財等案例，讓被害人深信不疑而匯款，結果一匯款後，隨即人間蒸發刪帳號，投資人換來一場空！所以在此呼籲民眾，若是接到不明電話、信件或是陌生人來推銷不明商品，一定要「冷靜、查證、報案」，方能有效防止詐騙。