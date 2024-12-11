　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

客委會「收冬戲」移師源聖宮　警局副分局長詐騙案例報你知

▲警局副分局長詐騙案例講乎你哉。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲警局副分局長詐騙案例講乎你哉。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

由客委會所舉辦的「收冬戲」，於10日18時，移師至台東縣鹿野鄉瑞源村「源聖宮」熱鬧演出，除此之外還有小吃及遊樂攤位，吸引近500位鄉民共襄盛舉。關山警察分局運用此難得的機會，協調主辦單位，由副分局長温綮騫率同偵查隊副隊長陳建安、警員魏子翔及瑞源派出所副所長王利平，以手舉牌於臺前宣講遭詐千萬案例，藉此提醒民眾，投資要選擇正規管道，以免一生積蓄轉瞬間付諸東流。如遇疑似詐騙，請民眾謹遵「1聽2掛3查證」的防詐三步驟，以確保自身財產之安全。

「咚咚咚咚…」！鼓聲打響「收冬戲」的序幕，接著由客家大哥姐演唱傳統歌曲，現場數百人齊聚，人聲鼎沸好不熱鬧，驅走冬季的寒意。關山警察分局除執行活動的交通及維安勤務外，另由副分局長温綮騫於收冬戲正式開演前，於臺前宣講千萬遭詐案例及防詐三步驟，藉此喚起民眾警覺心。

温綮騫指出，轄內有位自金融行業退休的民眾，於網路上看到投資「虛擬貨幣」的廣告，並打著「低風險」、「穩賺不賠」及「高獲利」等口號，吸引到他投資，殊不知從此掉入詐騙集團所設下的陷阱。詐騙集團透過提供給投資者的APP中，從後台操控輸入高額的獲利數字，欺騙投資人繼續「入金」，就能將高額獲利順利領回。但是當他要「出金」時，就謊稱需要投入相對的資金才能領取。投資人未取得前面所投入的資金及獲利，不得不再次拿錢投入這「錢坑」，等到完全被詐騙集團榨乾後，隨即人間蒸發，一生辛辛苦苦賺的錢就泡湯了。

所以再次呼籲民眾，若有所疑慮，請務必遵循「1聽2掛3查證」的防詐三步驟，並且撥打165防詐騙專線，或110報案專線，亦可前往各分駐(派出)所臨櫃諮詢，員警皆非常樂意為民眾服務，以守護大家的財產安全。民眾對於警察的用心宣導，給予熱烈掌聲表示肯定。

關山警察分局表示，因LINE、FB(臉書)、IG、twitter(推特)及youtube等網路影音社群，已深入民眾的日常生活，詐騙集團利用「高收益及無風險」的一頁式廣告吸引民眾加入，再以許多人都因此發大財等案例，讓被害人深信不疑而匯款，結果一匯款後，隨即人間蒸發刪帳號，投資人換來一場空！所以在此呼籲民眾，若是接到不明電話、信件或是陌生人來推銷不明商品，一定要「冷靜、查證、報案」，方能有效防止詐騙。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／台中警集體造假「白單變紅單」！　偵查隊長羈押禁見
才下車放警示牌…兒目睹媽媽被撞死崩潰
3540萬AI專案「僅指示無做法」　要求750萬做好逼上絕路
謝宜容犯罪嫌疑重大！　遭羈押理由曝
最美女董座怒了！「說我美人計是奇恥大辱」
年薪2000萬跳槽！最美董座踩Prada球鞋現身法庭
快訊／謝宜容慘了！　裁定羈押禁見

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2024年屏東縣農漁會改選　屏東檢警調+相關單位動起來了

快訊／下班注意！國1北向3車追撞　占用2車道回堵5km

客委會「收冬戲」移師源聖宮　警局副分局長詐騙案例報你知

優化公共工程品質　台東縣府召開工程督導會報

鋁罐黑琵藝術展覽　七股黑面琵鷺展示館開幕展出

台東縣府連6年獲政府服務獎　饒慶鈴：對縣府最大的肯定

歷時近1年！綠島鄉楠仔湖不明油污清理工作終完成

台南市勞工局做工行善　獲第7屆政府服務獎

王正坤醫師受邀訪韓　考察韓國生技如何進軍全球值台灣借鏡

遊艇公會全國聯合會成立　黃偉哲見證盼打造台南遊艇觀光產業

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

迷路動物夜裡無助徘徊　暖心警衛開門庇護幫找家

正妹粉絲和周杰倫合唱《珊瑚海》　 一開口網驚喜：好好聽！

連兩天被問對台軍演　陸外交部：台灣沒什麼國防部

林志穎15歲兒Kimi正面帥照瘋傳！　Jenson找不到Key周杰倫暖救援

中共盤踞第一島鏈封控、拒止外軍　我軍證實：數量非常驚人

言承旭曝「聽Ella歌長大」 她氣喊：我兒子要叫你阿伯XD

小鐘大巨蛋變魔術爛到全場爆笑　周杰倫虧「不想來可以交換門票XD」

世界最高&最矮女人相見歡　喝下午茶慶金氏世界紀錄日

羅志祥被拱攻大巨蛋　他笑:沒辦法啦XD

2024年屏東縣農漁會改選　屏東檢警調+相關單位動起來了

快訊／下班注意！國1北向3車追撞　占用2車道回堵5km

客委會「收冬戲」移師源聖宮　警局副分局長詐騙案例報你知

優化公共工程品質　台東縣府召開工程督導會報

鋁罐黑琵藝術展覽　七股黑面琵鷺展示館開幕展出

台東縣府連6年獲政府服務獎　饒慶鈴：對縣府最大的肯定

歷時近1年！綠島鄉楠仔湖不明油污清理工作終完成

台南市勞工局做工行善　獲第7屆政府服務獎

王正坤醫師受邀訪韓　考察韓國生技如何進軍全球值台灣借鏡

遊艇公會全國聯合會成立　黃偉哲見證盼打造台南遊艇觀光產業

睡到自然醒！19歲男炫耀舅舅安排超爽公職　陸電九局立刻澄清

上海訪團102人誰要補件？　北市府喊話陸委會明確說明

LAWSON來台「能打敗7-11、全家？」網搖頭曝2關鍵：根本贏不了

賺了81萬！陸流行幫長者「代寫回憶錄」　作者：寫3本可買車

內湖母女遭詐千萬輕生亡　又1車手遭聲押1交保...檢警續追金流

快訊／台中警集體造假「白單變紅單」！　偵查隊長遭羈押禁見

獨行俠「真大腿」是他！　華盛頓本季出賽19戰狂掃15勝

2024年屏東縣農漁會改選　屏東檢警調+相關單位動起來了

目擊部隊裝甲車集結！金門人焦慮「快打仗了？」　金防部澄清

專家公開「10招」降壞膽固醇！　喝綠茶、吃堅果全上榜

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

地方熱門新聞

新北3快速公車試辦不停靠「高公局站」

台東大學與台東馬偕簽署護理學系合作協議

「嘉義市國際管樂節」金獎陣容曝光

桃園都更件數僅23件　議員籲市府正視

江蕙攜手全聯捐心肺復甦機　提升偏鄉醫療服務

桃園食農成果聖誕市集　12/14起藝文廣場開展

下清水橋便橋拆除　12／11起全天單線雙向交管

全國尿檢依託咪酯件數較去年飆132倍已升二級毒品

德基水庫蓄水淹沒原保地　陳情30年終獲補償

台南新營區民宅火警疑工人拆屋火星掉落起火

小北百貨雙12、聖誕限定大杯咖啡買一送一

中寮縣道139線改裝車有夠吵　警加強攔查

南投豬豬嘉年華12／20登場

柳營尖山埤渡假村結合南消一大隊舉辦大量傷病患演練

更多熱門

相關新聞

優化工程品質　台東縣府召開工程督導會報

優化工程品質　台東縣府召開工程督導會報

為優化台東縣公共工程品質，維護廠商合法權益，同時建立各級工程人員正確施工觀念，台東縣政府政風處於10日召開113年工程督導會報，邀請台東縣轄內各工程顧問公司、營造廠商及各機關、單位、學校承辦工程採購人員共同與會商討，齊心為縣內公共工程的品質與效率盡一己之力。

非六都唯一　台東縣府連6年獲政府服務獎

非六都唯一　台東縣府連6年獲政府服務獎

綠島鄉楠仔湖不明油污清理終完成

綠島鄉楠仔湖不明油污清理終完成

台東化槽車等紅燈遭追撞　小貨車駕駛一度受困

台東化槽車等紅燈遭追撞　小貨車駕駛一度受困

Instagram抽獎詐騙再現 民眾受騙3萬

Instagram抽獎詐騙再現 民眾受騙3萬

關鍵字：

收冬戲警察台東

讀者迴響

熱門新聞

《木曜4》陳百祥熱戀YTR一隻阿圓！差7歲同居認愛

經典賽資格賽35人出爐！陳傑憲唯一重複

重機人妻出軌車友！超色訊息被抓包

4樂天女孩「明年要轉隊」還有很多不跳了

連2波冷空氣南下！周末逼近強烈冷氣團　體感溫度剩6度

快訊／謝宜容涉貪聲押禁見　兩鬢斑白

《濟公》林照雄離世！　享年85歲

陳彥翔奪8命！她曝「僅孫女遺體完整」：我女兒到死還抱著她的寶貝

486先生咬定鍾明軒拿中共錢　王婉諭：別變成我們想對抗的怪物

師生「北上吃鐵板燒」情侶默默買單！原因暖爆

大屠殺！比特幣暴跌「59萬人爆倉」清算逾552億元

台女星搭機「坐商務艙違反規定」

雪隧逼車狂魔找到了！租賃車整路按喇叭、貼屁股

幕後／共軍大量盤踞第一島鏈部署圖看這裡　已佈陣70天！破90船艦

「10級強風要來了」今晚轉雨下最大地區曝　2天恐跌破10℃

更多

最夯影音

更多

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

迷路動物夜裡無助徘徊　暖心警衛開門庇護幫找家

正妹粉絲和周杰倫合唱《珊瑚海》　 一開口網驚喜：好好聽！

連兩天被問對台軍演　陸外交部：台灣沒什麼國防部

林志穎15歲兒Kimi正面帥照瘋傳！　Jenson找不到Key周杰倫暖救援

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面